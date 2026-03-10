Cuáles son los 3 centros comerciales más grandes de Colombia y quiénes son sus dueños

Estos gigantes del comercio concentran cientos de tiendas, miles de visitantes y están respaldados por algunos de los grupos empresariales más poderosos del país

Los centros comerciales se han convertido en actores clave de la economía colombiana. Más que simples espacios para comprar, hoy son verdaderos motores de actividad económica en las ciudades donde se levantan. Allí convergen grandes marcas, restaurantes, entretenimiento y servicios que movilizan miles de visitantes cada día. Algunos complejos, por su tamaño e influencia, terminan marcando la pauta del sector y se convierten en verdaderos referentes del comercio en el país.

De hecho, en Colombia hay tres centros comerciales que destacan por su tamaño y su impacto en el negocio del retail. Detrás de ellos no solo hay enormes inversiones, sino también poderosos grupos empresariales y reconocidos empresarios. Le contamos cuáles son los tres centros comerciales más grandes del país y quiénes están detrás de estos proyectos que han transformado zonas enteras de ciudades como Bogotá y Medellín.

Ellos son los dueños de los 3 centros comerciales más grandes de Colombia

El tercer lugar lo ocupa Mallplaza NQS, en la ciudad de Bogotá. Este complejo se ha convertido en uno de los centros comerciales más grandes de Colombia gracias a sus cerca de 240.000 metros cuadrados de superficie comercial. Su ubicación estratégica, en una de las zonas más transitadas de la capital, lo ha convertido en un punto clave para el comercio, con más de 300 tiendas y marcas reconocidas, entre ellas la multinacional sueca IKEA.

Este centro comercial era conocido anteriormente como Calima. Sin embargo, en 2020 fue adquirido por la cadena chilena Mallplaza, que forma parte del conglomerado Grupo Falabella. La transacción tuvo un costo estimado cercano a los 128 millones de dólares y marcó la entrada de este importante operador chileno al mercado colombiano de centros comerciales.

El segundo lugar lo ocupa Centro Mayor, uno de los complejos comerciales más emblemáticos del sur de Bogotá. Este centro comercial cuenta con alrededor de 245.000 metros cuadrados de área construida y cerca de 300 locales comerciales, lo que lo convierte en uno de los proyectos más grandes que se han desarrollado en la capital.

Inaugurado en 2010, Centro Mayor es propiedad de empresas vinculadas al grupo del poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, líder de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. El empresario también está detrás de otros desarrollos comerciales en la ciudad, entre ellos el Centro Comercial El Edén, otro de los proyectos recientes que ha dinamizado el comercio en el occidente de la capital.

El centro comercial más grande del país está en Medellín

El primer lugar lo ocupa Viva Envigado, uno de los complejos comerciales más impresionantes de Colombia y que está ubicado en el municipio de Envigado, en el área metropolitana de Medellín. Este gigantesco centro comercial abrió sus puertas en 2018 y desde entonces se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la región.

El complejo cuenta con más de 300.000 metros cuadrados de área total y alrededor de 260.000 metros cuadrados de superficie comercial. Allí funcionan más de 500 tiendas, además de una amplia oferta de entretenimiento, restaurantes y experiencias para los visitantes. Entre sus principales atractivos incluso se encuentra una montaña rusa bajo techo, un elemento poco común en los centros comerciales del país.

Viva Envigado hace parte del portafolio de centros comerciales de Grupo Éxito, que opera varios complejos bajo la marca Viva en diferentes ciudades del país. Actualmente, esta compañía tiene como principal accionista al grupo salvadoreño Grupo Calleja, que tomó el control del negocio en 2023 y que ahora busca expandir el modelo de estos centros comerciales en Colombia y otros mercados de la región.

