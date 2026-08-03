- La presidenta de la ANM se despide con una última subasta que le dio vía libre para explorar a tres mineras colombiana

Los cinco proyectos adjudicados en la ronda minera los desarrollaran: Carbones San Cayetano y Minerales y procesados del Huila junto a Op Gold Capital

Los cinco nuevos bloques mineros que suman 25 mil hectáreas, tienen una extensión equivalente a la superficie de Armenia, Quindío. Están distribuidas en los departamentos de La Guajira, Huila, Cesar y Antioquia, e incluyen cuatro bloques para minerales polimetálicos (yacimientos con concentraciones de dos o más metales en este caso principalmente de cobre, oro y plata) y uno destinado a la extracción de fosfatos.

Las empresas favorecidas en la subasta fueron OP Gold Capital, Carbones San Cayetano y Minerales y Procesados del Huila. .

La firma OP Gold Capital que se quedó con dos de los proyectos aprobados en la última ronda minera que lideró la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, la geóloga manizaleña Lina Franco, en la recta final de su gestión, nació en Bogotá en 2019 y opera una sucursal en Panamá. Su representante legal, Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, también preside la panameña OP Aurum Capital.

Oliver Peñaranda y sus empresas han estado vinculados a controversias mediáticas por la disputa de un yacimiento de oro en el sur de Bolívar, investigación revelada por el programa Señal Investigativa en abril de 2026 que salpicó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella por presuntas gestiones de su antiguo bufete en torno a dicho activo aurífero.

OP Gold Capital buscaba quedarse con 4 bloques, dos en el municipio de San Diego, Cesar, otro en los municipios de San Diego y La Paz en Cesar y el último en La Jagua del Pilar en La Guajira. Para dos de ellos se recibieron contraofertas que se están revaluando, una de ellas por parte de la empresa minera estadounidense Freeport McMoRan.

Por su parte, Carbones San Cayetano, representada por Alexis Geovanny Peñaranda Cañas, cuenta con trayectoria previa en la ejecución de contratos de concesión para la explotación de carbón en Norte de Santander. Presentó ofertas por tres bloques, en La Jagua del Pilar y Urumita, Guajira, sobre el que se recibió una contraoferta por parte de Freeport McMoRan que la ANM está analizando, y dos en Antioquia que le fueron asignados: uno en Buriticá y otro en San Roque y Caracolí.

Finalmente, Minerales y Procesados del Huila es una empresa constituida en 1994 por su actual gerente general, Óscar Jaime Alonso Carrasco. La firma se ha especializado en el aprovechamiento de la piedra de mármol, caliza y dolomita para abastecer de materias primas a industrias de pinturas, caucho, hormigón y fertilizantes, contando con dos minas en concesión que suman 45 hectáreas de extracción en el departamento del Huila. Presentó ofertas por dos bloques de fosfatos en Yaguará, Huila, uno ya le fue adjudicado.

La Agencia Nacional de Mineria se encuentra evaluando, además de las dos contraofertas por parte de Freeport McMoRan, la propuesta de la colombiana Mineros S.A. por dos bloques en Santa fe de Antioquia, y uno por la canadiense Libero Cobre en Chaparral, Tolima.

La geóloga Lina Franco llegó a la Presidencia de ANM hace un poco más de un año con el respaldo del ya ex ministro de minas Edwin Palma

La firma del contrato de fosfatos constituye un paso clave para garantizar la producción nacional de insumos para fertilizantes y fortalecer la seguridad alimentaria, mientras que los contratos de cobre, oro y polimetálicos buscan dinamizar la exploración de materiales estratégicos para la transición energética, la competitividad y el desarrollo industrial.

El nuevo modelo de subasta

La presidenta Lina Franco estructuró para esta subasta un nuevo modelo de asignación que bautizó “minería con propósito” y según ella fue diseñado para reducir la incertidumbre técnica y evitar conflictos territoriales.

Este esquema contempla la realización previa de estudios geocientíficos por parte de la ANM para identificar el potencial del suelo, la validación anticipada de restricciones ambientales y la coordinación social antes de entregar las áreas. Asimismo, otorga beneficios adicionales a los inversionistas que se comprometan a realizar procesos de transformación y valor agregado de los minerales directamente dentro del territorio colombiano.

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