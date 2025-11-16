- Los chilenos que mandan en el negocio de los centros comerciales en Colombia, están en todos lados

En el reporte de las empresas con mayores utilidades a corte de septiembre sorprendió ver a Mallplaza entre los primeros lugares. Un nombre ampliamente reconocido en Colombia por su presencia en varios centros comerciales del país. Hoy opera en Bogotá, Manizales y Cartagena, y alcanzó una utilidad neta de $340.000 millones, ubicándose en el top 10 empresarial. Llama la atención no solo el tamaño de la cifra, sino el origen chileno de sus propietarios, un detalle que muchos desconocen.

Mallplaza es una gran cadena que históricamente ha estado operada por el Grupo Falabella, y cuyos principales accionistas son la familia Solari y la familia del Río Goudie. Los Solari son hoy uno de los clanes empresariales más influyentes de Chile, reconocidos por su participación clave en el Grupo Falabella, donde también están las familias Cúneo, Heller y del Río. La historia de ese apellido empezó a tomar fuerza en 1937, cuando Eliana Falabella contrajo matrimonio con Alberto Solari Magnasco, un vínculo que terminaría marcando el desarrollo del gigante minorista.

Reinaldo Solari

El negocio continuó con las tres hijas de Alberto y Eliana: María Luisa, Liliana y Teresa. Parte del crecimiento de Falabella —y del reconocimiento del apellido Solari— se consolidó gracias al trabajo de Reinaldo Solari, tío paterno de las heredera del negocio. Fueron ellos, junto a la familia del Río Goudie, quienes compraron el centro comercial Calima en 2020, pagando cerca de $500 mil millones, operación que marcó un punto de quiebre para la expansión de Mallplaza en Colombia. Por su parte, la familia del Río es otro importante clan empresarial chileno, originario de la región de Coquimbo.

|Le puede interesar Los negocios con los que Gilinski y otros empresarios colombianos mueven millones en en Chile

Su fundador, José Luis Rondanelli, estuvo estrechamente ligado al desarrollo de Falabella hasta el final de la sociedad Dersa entre los hermanos del Río Goudie, herederos del negocio familiar. Además, tuvieron una participación clave en el sector automotriz a través de Derco, hoy en manos de Inchcape. A pesar de su diversificación, este grupo familiar también ha apostado con fuerza por el negocio agrícola e inmobiliario, lo que ha ampliado aún más su influencia económica.

Aunque Mallplaza inició su historia en Colombia en 2012, cuando abrió su primer centro comercial en Cartagena, su presencia empezó a consolidarse con fuerza en los años siguientes. Continuaron en Manizales y Barranquilla, donde su nombre empezó a sonar en la industria local; sin embargo, la jugada definitiva llegó en 2020 con la adquisición de Calima en Bogotá. Su expansión reciente se ha fortalecido con marcas como IKEA y con una zona gastronómica innovadora, que ha ayudado a revitalizar por completo el centro comercial. Y aun así, Mallplaza no es el único actor chileno que hoy domina el mercado colombiano de centros comerciales.

Parque Arauco, los otros chilenos que mandan en los centros comerciales en Colombia

Los inicios de esta empresa se remontan a los años 70, cuando nació como un proyecto inmobiliario entre socios chilenos y brasileños, liderados por José Said. La idea era ambiciosa: construir el primer centro comercial moderno de Chile. En 1982 lo lograron, inaugurando un espacio que en su momento no tenía comparación. La expansión internacional comenzó en la década de los 80, cuando decidieron llevar su modelo a otros países de la región.

Su llegada oficial a Colombia con centros comerciales ocurrió en 2008, con el proyecto Parque Arboleda en Pereira. Pero el gran reconocimiento para este grupo llegó en 2016, con la apertura de Parque La Colina en Bogotá y el Premium Outlet Arauco en Sopó. Desde entonces, han seguido expandiéndose a otras ciudades e incluso han empezado a diversificar su portafolio hacia segmentos como el inmobiliario y el corporativo.

Parque La Colina de Parque Arauco.

De esta manera, estos dos gigantes chilenos han logrado establecerse en el competitivo mercado de centros comerciales en Colombia. No solo han dado la pelea, sino que continúan creciendo, como lo demuestra el desempeño de Mallplaza y sus ingresos durante este 2025, consolidándose como protagonistas silenciosos de un negocio que mueve miles de millones en el país.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.