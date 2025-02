Con nuevo look y reloj Cartier de $30 millones se estrenó Laura Sarabia como Canciller

.Publicidad.

La recién elegida canciller, Laura Sarabia, se hizo un nuevo look, más sobrio y formal, tanto en el corte como en el atuendo: un traje de sastre oscuro, acorde con el protocolo del Palacio de San Carlos, uno de los edificios de gobierno más emblemáticos en Bogotá que incluso fue sede de la Presidencia hasta los años 80 del siglo pasado. Todo allí es ceremonioso y guarda sus aires virreinales, nada que ver con la informalidad que Gustavo Petro le ha impregnado a la cotidianidad en el Palacio de Nariño.

Es el cuarto cargo que ocupa Laura Sarabia desde que comenzó el gobierno del Pacto Histórico –secretaria privada y jefe de gabinete, directora de Prosperidad social, directora del Departamento Administrativa de la Presidencia- y acorde con esto ha ido transformando su estética.

En el Consejo de Ministros fue recriminada por Gustavo Bolívar, Francia Márquez y Jorge Rojas, la Canciller dejó ver otro de los lujos que ahora le gusta exhibir: su Cartier

Llega a la Cancillería en un momento clave para la actualidad geopolítica en donde está por delante las dificultades con el arranque del gobierno de Donald Trump donde tenar que interactuar con Departamento de Estado en cabeza de Marco Rubio, un Republicano adverso a Gustavo Petro y cuyos amigos políticos en Colombia son férreos opositores al gobierno, como es el caso del exvicepresidente Francisco Santos, uno de sus más cercanos.

Las relaciones con Venezuela están a travesadas por la crisis humanitaria del Catatumbo con el ELN como telón de fondo y el posible rol de algunos funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas en el fortalecimiento de esta guerrilla y su avance en la frontera con la pasividad o complicidad de Nicolás Maduro.

Claramente una coyuntura para expertos y curtidos diplomáticos, algo que Sarabia no es, sin embargo, espera por lo menos en cuanto a la formalidad estar a la altura y de allí su nuevo look. Llama la atención su lujoso accesorio: un Reloj Cartier Ronde Must que tiene un valor de 8.000 euros, más de 30 millones de pesos que también lució en el caótico Consejo de ministros del martes en la noche.

Un gusto que comparte con Verónica Alcocer a quien le apasiona coleccionar relojes Cartier en lo que ha invertido más de cien millones de pesos.

El Consejo de Ministros se estrenó Benedetti como jefe de gabinete con un informe que evaluaba la gestión de cada Ministro

El reloj Cartier lo llevó desde su primera reunión con su nuevo equipo en Cancillería liderado por sus dos vicecancilleres, uno nombrado por ella con la bendición presidencial el funcionario de carrera Daniel Ávila y quien se ocupará de los asuntos multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, escogido directamente por el Presidente.

Daniel Ávila ha trabajado treinta años en el Ministerio de relaciones exteriores. El primer embajador de Petro en Washington, Luis Gilberto Murillo lo escogió como escudero suyo en temas relacionados con negocios y relaciones comerciales de Colombia como n Estados Unidos. Cuando Murillo dio un paso al costado como embajador para asumir la Cancillería en reemplazo de Álvaro Leyva, fue embajador quien sugirió su nombre después de la grave crisis con el gobierno Trump generado por el trino de la madrugada de Gustavo Petro en el que devolvió los aviones con los deportados, la última actuación de Murillo antes de dejar el cargo.

Laura Sarabia con sus dos escuderos en la Cancillería: Daniel Ávila y Mauricio Jaramillo

Mauricio Jaramillo Jassir es un académico profesor del Rosario, de origen palestino y un defensor de la causa, es un duro detractor del presidente Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Suele ser muy vocal sobre la situación de la Franja de Gaza, algo que lo toca muy de cerca porque su familia materna de origen palestino fue forzada a salir huyendo de Belén en la década de los 50s y posteriormente se asentó en Colombia. Su hermano Daniel es también viceministro del trabajo.

Después de presentarte ante su equipo, el pasado 4 de febrero Laura Sarabia volvió a dejar ver el reloj Cartier. Esta vez para tener una reunión en Bogotá con sus funcionarios de los consulados de Estados Unidos atendiendo la crisis migratoria que se desató tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.

El Consulado de Miami ha sido el más afectado y Sarabia envió tres funcionarios para apoyar temporalmente a los colombianos en La Florida. También anunció la contratación de personal para el consulado Houston y Los Ángeles.

En su tercer día como canciller, Laura Sarabia se reunió con el embajador (E) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, para abordar temas claves de la relación bilateral, incluyendo migración y cooperación internacional.

Laura Sarabia y el embajador encargado John McNamara

John McNamara quien ocupaba un cargo diplomático en Jefe de Misión de los Estados Unidos en el Caribe Neerlandés en Curazao cuando fue llamado por Marco Rubio para tomar las riendas de la embajada mientras aterriza en Bogotá Daniel Newlin, el abogado, donante millonario a la campaña de Trump, que está esperando la aprobación del Congreso, nominaciones que los interrogatorios de los congresistas demócratas han dificultado, para posesionarse como Embajador de Estados Unidos en Colombia.