“El ELN está montado en una guerra sin posibilidad de tomarse el poder pero quiere controlar la frontera”

Carlos Velandia pasó 30 años de su vida en la guerrilla del ELN con el nombre de combate de Felipe Torres. Compañero de Antonio García, el jefe máximo de esta guerrilla, formó parte del Comando Central, el COCE, conoce por tanto al detalle, y por experiencia propia la realidad de este grupo guerrillero que revitalizado en el Oriente colombiano tiene en jaque el Estado colombiano en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

Fue detenido en 1994 y luego de su liberación en 2003,​ abandonó la guerrilla y se exilió en España donde permaneció siete años: estudió en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y en la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autónoma de Barcelona, donde también fue docente, sin dejar de participar en el debate sobre el conflicto colombiano. De regreso a Colombia en el 2020 fue junto a Francisco Galán designado como gestores de paz, una designación que el ELN rechazó. Hoy forma parte del Grupo de investigación de seguridad y defensa de la Universidad Nacional, lo cual le da una mirada compleja como puede verse en esta conversación con Juan Manuel Ospina.

Juan Manuel Ospina: ¿Qué está pasando en el Catatumbo?

Carlos Velandia: Fíjate que en los últimos 20 años hay unos epicentros de violencia continuada y sin descanso: Arauca, Catatumbo, Chocó y Cauca, allí no ha menguado la violencia, que tienen en común que allí se han hecho fuertes organizaciones y grupos armados, que se disputan el control de del territorio fundamentalmente porque tienen grandes intereses fincados allí en esos territorios; intereses que hoy por hoy son mayoritariamente por las economías y por el control del territorio; lo que significa controlar un pedazo de país con sociedad, con administraciones públicas abandonadas por el Estado y con recursos. Eso es lo que define el territorio hoy en día, no es el de tierra el pedazo de tierra baldío.

La violencia se ha enseñado fundamentalmente en las fronteras, allí es donde los grupos armados de todas las layas que te puedas imaginar, de todos los orígenes han hecho de las fronteras su polo de desarrollo, porque el Estado no está en las fronteras. El Estado colombiano se ha hecho a espalda de las fronteras. El centro no voltea a mirar que hacia atrás hay otro país y ese país ha clamado al Estado “Oiga somos Colombia también”, pero allí solamente llega el Ejército cada cuatro años con las urnas para para que la gente vote y más nada y desaparece y a los otros cuatro años vuelve el Ejército y la Registraduría Civil a cedular y llegan los políticos a mirar a ver cómo captan un poco de electorado y poco más y eso ha sido el Catatumbo.

JMO: ¿Qué ha pasado con el ELN?

CV: El ELN está gestionando una guerra degradada, una guerra en un país que ya no quiere guerra, una guerra que ha perdido la legitimidad, nadie aplaude aquí la guerra, nadie se siente contento porque maten un soldado, nadie aplaude porque maten a un policía e incluso la gente se duele porque maten a un guerrillero y dicen “esto no puede seguir pasando” y quisieran que esto terminara de una vez por todas. Entonces el ELN está montado en una guerra en la cual ya no tiene posibilidad incluso de tomar el poder. El tema del poder pasó a un segundo, quedó olvidado pero fue sustituido por el interés de la toma y la captura del territorio.

JMO: ¿Y para qué se toma y se capture el territorio?

CV: Porque allí si son poder y no tienen oposición. Porque la oposición la someten. La administración pública la capturan y la ponen bajo su mando. Ellos son los que terminan diciendo quién contrata y con quién no contratan. La economía legal la regularizan la reglamentan y la ilegal se la apropian. Ellos fungen como estado y se echan a la carga a las espaldas.

JMO: ¿Y en la frontera con Venezuela?

CV: Bueno al respecto yo creo que la el ELN desde hace muchos años se ha volcado sobre sobre la frontera y la transfrontera por varias razones uno porque en la transfrontera hay un Gobierno revolucionario, hay una revolución en marcha, gústenos o no aquí en Colombia, es una revolución y es la revolución bolivariana. Es un hecho es un hecho político, social y económico. Esa es la realidad de ellos. El ELN considera que esa revolución en cierta forma satisface las aspiraciones del pueblo venezolano y sus propias aspiraciones. La presencia del ELN allí en Venezuela ha derivado en ser una retaguardia a ser un defensor de la revolución. La guerrilla del ELN defiende la revolución bolivariana como propia y aquí combate al Gobierno en la pretensión de hacer una Revolución, solo que ya no podrá tomar el poder, pero sí construye poder al interior de los territorios o donde pueda.

JMO: ¿Y Maduro cómo ve todo este proceso?

CV: Pues yo creo Duque le arrojó al ELN a los brazos a Maduro, lo empujó hacia Maduro, sobre todo porque el presidente Duque hizo algo que es inédito, primero en su campaña a la presidencia le entabló una querella jurídica judicial al denunciar a Maduro como un tirano y un dictador, habiendo sido elegido por voto popular, con lo cual arrancó de pelea. En segundo lugar, lideró una iniciativa promovida desde el pentágono para derrocar a Maduro a quien consideraba ilegítimo, para restaurar la democracia en Venezuela; esa no es tarea de los colombianos ni es tarea de ningún presidente distinto al venezolano. Eso es tarea de los venezolanos. Es un asunto de los venezolanos. Entonces termina haciendo intromisión en los asuntos internos de un estado, lo cual viola sí las reglas del juego en el concierto internacional, viola las normas y los principios de buena vecindad, de autodeterminación de los pueblos, rompe también los principios y los acuerdos internacionales los acuerdos bilaterales y tratados, pero al mismo tiempo lidera un grupo de países que fue el grupo de Lima que también querían meterse en esta en esta idea de tumbar a Maduro y esto llevó a que Maduro en cierta forma sintiera que al tener al ELN en la frontera, de cara a un gobierno hostil, el ELN podría serle útil en la defensa de la Revolución.

Vea aquí la entrevista completa: