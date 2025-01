El cambio extremo de Laura Sarabia, que ahora no se baja de zapatos de $5 millones

De la mano del poder ha ido el cambio de look, hoy le mete millones a ropa de diseñador, pintas con las que ha enterrado un pasado del que cada día está más lejos

En 30 meses que lleva el gobierno Petro, Laura Sarabia ha pasado por cuatro cargos, cada uno con mayor poder formal que otro. Aunque toda su fuerza está amarrada a su cercanía con el Presidente y a estar en el día a día al lado suyo, privilegio que pierde con su catapultada a la Cancillería.

Inició como secretaria privada del presidente y jefe de gabinete, luego aterrizó como directora del Departamento de Prosperidad Social donde saltó a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia y ahora se estrena en el más exigente de los nombramientos en términos de experiencia y formación académica - sin tener ninguna de los dos- como Ministra de Relaciones Exteriores.

Reemplaza a un curtido político y experimentado diplomático sobre todo en las Relaciones con Estados Unidos como es el chocoano Luis Gilberto Murillo quien cargó con la responsabilidad junto al embajador Daniel García-Peña de salvar a Colombia del gravísimo impasse diplomático.

De la mano de sus cambios en cargos públicos y de acumulación de poder ha ido cambiando su pintas y manera de vestir. “No tenían (en la Casa de Nariño) ni para coger un taxi”, afirmó pugnazmente Ángela Benedetti, quien fue muy cercana al círculo de Petro tanto en la campaña como en el arranque del gobierno.

Pasó de una la modestia como miembro de una familia clase media colombiana, dependiente del ingreso de su papá, un suboficial de la Fuerza Aérea, y luego con un primer sueldo de funcionaria por honorarios del Congreso como miembro de la UTL del senador Armando Benedetti con un sueldo modesto a hoy vestir costosa moda de ropa de marca, de diseñadores de catálogo como el vestido que llevó el día de la instalación del Congreso.

El 20 de julio llegó a la instalación de la tercera legislatura del Congreso vestida de Baum und Pferdgarten

No disimula el gusto por la moda y llevar pintas para cada ocasión en donde los costosos zapatos ocupan un lugar privilegiado y muy especialmente los altísimos tacones para compensar su estatura corta.

Laura Sarabia, una fanática por los zapatos de tacón y tenis de marca

Laura Sarabia es fanática de los zapatos y los cambia según la ocasión, bien atender citas con Petro en Casa de Nariño, visitas en territorios hasta conferencias, elegir su calzado no pasa desapercibido. En 2022 usaba los tenis Converse o los Fila, ahora su closet ha cambiado y solo vista ropa de diseñador internacional como Ferragamos, Stella MaCartney –hija de Paul MacCartney de Los Beatles-, Goolden Goose, Carolina Herrera, o marcas nacionales.

Comparte diseñador con la Primera Dama. Se trata de Diego Guarnizo, conocido por vestir a la farándula colombiana por su experiencia en diseños de escenografías para televisión y por los vestuarios utilizados en las telenovelas más reconocidas del país que le ha merecido muchos premios India Catalina ganados que expone en la biblioteca de su casa. El último se lo entregaron en el 2023 por el diseño del vestuario de la novela de época Las Villamizar de Caracol Televisión.

En la lista de Diego Guarnizo está Alejandra Azcarate, Laura Tobón y María Cecilia Botero además de la Primera Dama y sus hijas Sofía y Antonella. A Verónica Alcocer la vistió durante los actos de Coronación del Rey Carlos III de Inglaterra con un vestido de tres piezas hecho a mano en chifon de seda que combinó con una chaqueta corta de mangas tres cuartos.

Laura Sarabia vestida por Diego Guarnizo, el diseñador de la elite colombiana

A Laura Sarabia el diseñador Guarnizo la visitó para su gira en Washington al lado de Luis Gilberto Murillo cuando era Embajador de Colombia en Estados Unidos.

La marca que no falta en su closet, es la italiana Goolden Goose, conocida por sus altos precios debido a que son tenis diseñados a mano que tiene piedras Swarovski incrustadas y son de edición limitada, la referencia más barata cuesta 435 euros, que son casi 2 millones de pesos a 1.890 euros que son aproximadamente 8 millones de pesos. Laura Sarabia tiene los clásicos que tienen un valor de $2.806.825.

Pero los zapatos de la diseñadora inglesa Stella McCartney, la hija del cantante de Los Beatles Paul McCartney, famosos por su alto costo, son los preferidos por Laura Sarabia. Para reuniones privadas como la que tuvo en Palacio convocada por el presidente Petro para limar asperezas con quien fue su jefe en el pasado, Armando Benedetti, cuando salió de la FAO y fue reencauchado como su asesor en el Dapre, Laura Sarabia vistió los Elyse Stars que cuestan $ 4.442.599.

En la reunión con Benedetti en la Casa de Nariño vistió sus Stella McCartney

No son los únicos tenis Stella McCartney en el closet de Laura Sarabia. También tiene los Elyse que tienen un valor de 2.806.825.

Otro diseño de los tenis de Stella MaCartney

Para las conferencias Laura Sarabia cambia los tenis por los tacones italianos de Ferragamo. En la Convención de Asobancaria del que tuvo lugar en julio del 2024 Cartagena, la nueva Canciller lució unos tacones que cuestan aproximadamente 980 euros que son $5.894.000 millones.

Precisamente el 20 de julio Laura Sarabia llegó a la instalación de la Tercera Legislatura del Congreso vestido de un elegante traje azul turquí con un diseño de líneas blancas que es la tienda de diseñador danesa Baum und Pferdgarten que cuesta aproximadamente 2 millones de pesos. Laura Sarabia compró el set que viene acompañado de un blazer que tiene un valor de 220 euros y la falda 200 euros.

Laura Sarabia también compra marcas nacionales de diseñador como las de la bogotana italiana Francesca Sesana Arbeláez, llamada ‘A Modo Mio’ que tiene una tienda y showroom en el corazón de la zona rosa de la capital. En los eventos para empleados como los de Halloween celebrados en el Dapre, Laura Sarabia vistió un conjunto de la última colección del 2024 que cuesta $1.500.000.

En la Fiesta de Halloween del Dapre (2024) vestida de marca local A Modo Mio

Como complemento a sus pintas está sus constantes cambios de look en el pelo, que ha pasado por varias etapas, desde su pelo natural castaño oscuro, hasta todo tipo de rayitos y aclaraciones para suavizar el rostro, como recomiendan los estilistas del cabello. Del pelo lacio inicial, paso a los cortes, las decoloraciones, los rayos, los rizos, diversos looks con los que no parece sentirse aun cómoda.

Los cambios de looks de Laura Sarabia a lo largo del gobierno Petro

Su nuevo rol en la Cancillería la va a poner en una situación de exigencia de protocolo que la llevará a buscar nueves referentes de moda. Pero lo cierto es que la simpleza, unida a su vida a lado de su primer esposo y padre de su hijo, el sencillo abogado caleño Andrés Parra, quien además fue compañero suyo en la UTL de Armando Benedetti, son asunto del pasado. La politóloga de la Universidad Militar Nueva Granada se tomó muy en serio el poder, los altos ingresos y aprendió a invertir en moda.

