Colombianos: Los cónsules de Houston y Los Ángeles que enfrentaron la deportación de los 160 colombianos

Una de las principales tareas de los cónsules es atender a los colombianos en las cárceles o en cualquier centro de detención y la situación con la deportación en la madrugada del domingo 26 de enero que ocasionó el grave impasse diplomático entre Colombia y Estados Unidos no fue distinto. Según información de The New York Times las naves que el Presidente ordenó devolver, cuando una de esta ya estaba en el aire, estos salieron de San Diego y Texas.

Los encargados de atender este trámite de deportación fueron los cónsules de Houston y Los Ángeles

El Cónsul de Houston es Andrés Fernando Diez Martínez. Andrés Fernando Diez es un diplomático de carrera que entró a la Cancillería en el 2002 durante el último periodo del gobierno de Andrés Pastrana, y también le ha dedicado buena parte de su vida a la docencia.

Por la localización geográfica, Texas es uno de los centros de llegada de colombianos y mexicanos grande donde los Republicanos tienen fuerza política y las leyes incluso estatales son muy drásticas. Allí viven 130 mil connacionales principalmente en Houston, San Antonio y Dallas.

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, el Cónsul Andrés Fernando Diez se empezó a mover en el agendamiento de citas para los colombianos indocumentados a través de todo el Estado prestando desde Houston el servicio de consulados móviles en las ciudades de Dallas y San Antonio. Estos consulados móviles en atienden a migrantes colombianos durante dos días consecutivos cada quince días desde entonces.

El cónsul en Los Ángeles, es otra funcionaria de carrera, Olga Cielo Molina de la Villa, pero también atiende la situación de los migrantes colombianos que viven en otras ciudades de California, un estado bastante extenso, como es el caso San Diego, desde donde alcanzó a salir el avión con los 160 deportados. Tiene bastante experiencia consular y lleva más de 30 años cuando llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Ernesto Samper.

Igual que con San Diego, la cónsul Olga Cielo Molina atiende a los colombianos en otras ciudades de California con jornadas de consulados móviles que se desplazan mensualmente y permanecen cuatro días en cada lugar. En este estado viven aproximadamente 127 mil colombianos y la mayoría se encuentran en Los Ángeles y San Diego.

Este lunes deben llegar los dos aviones militares norteamericanos del tipo Boeing C-17 con los deportados colombianos cuya identidad ni circunstancias de detención se conocen, en las condiciones impuestas por el Programa del gobierno Trump.

El Boeing C-17 en el que llegarían los colombianos deportados de Estados Unidos

Una vez se realicen los vuelos y se dejen los colombianos en Bogotá entraría en proceso de normalización el servicio de visas en la embajada en Colombia de donde desde el día de hoy fue removido el embajador encargado Francisco Palmeri.

