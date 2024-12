Cómo se decidió la permanencia de Jose Felix Lafaurie en la negociación con el ELN y el espaldarazo de Alvaro Uribe

Hace dos años ante el Congreso de la Federación de ganaderos de Colombia, el Presidente Petro de manera inesperada, y en vivo y en directo, le ofreció al presidente del gremio José Felix Lafaurie integrar la mesa de negociación con el ELN. El dirigente de uno de los sectores más críticos a Petro recibió el apoyo para asumir la responsabilidad, incluso en contravía a las posiciones radicales de su esposa la senadora Maria Fernanda Cabal. Cumplidamente ha participado de la delegación que inicialmente lideró Otty Patiño pero quien fue reemplazado por Vera Grabe –ambos exintegrantes del M-19- cuando este fue nombrado Comisionado de paz en reemplazo de Danilo Rueda quien ocupó el cargo en el despegue del gobierno Petro el 7 de Agosto del 2022.

En sus palabras inaugurales Lafaurie fue un duro crítico del comportamiento del ELN, cuestionando incluso su real compromiso con la negociación e hizo un recuento de los momentos críticos en los atropellados dos años de negociación que llevaron a que varios de los integrantes de la delegación inicial dieran un paso al costado.

Todo indicaba que el vocero de los ganaderos cogería un camino similar. En primera fila estaba el senador Iván Cepeda, quien en su momento sugirió el nombre de Lafaurie; habían estado cerca en el ofrecimiento de venta de tierras por parte de ganaderos asociados a Fedegan, una iniciativa que produjo mucho titular pero que poco ha prosperado. Su presencia, igual que la del comisionado Otty Patiño, era una manera de expresar el interés del gobierno en la permanencia del dirigente gremial en la mesa después de que Lafaurie no participara en el último encuentro de Caracas en rechazo al ataque a una base militar en Arauca a finales de septiembre. Lafaurie dijo entonces que su permanecía estaría

sometida a su refrendación por parte de los delegados en la Asamblea posterior al XX Congreso del 29 de noviembre en Puerta de Oro en Barranquilla, como en efecto sucedió.

Antes de esta decisión colectiva, el Expresidente Alvaro Uribe había dado su espaldarazo en el discurso en el cierre de la reunión. Aunque se presentó como un ciudadano interesado en una reflexión académica sobre la realidad del país su tono cambió a lo largo de la intervención y terminó atrapado por el furor político en un claro despegue de campaña electoral crítico al gobierno Petro en la ruta a las elecciones del 2026.

"Los ganaderos no son paramilitares por preocuparse por su seguridad. No son deforestadores ni quieren acabar con la selva. Eso es un tema de los narcotraficantes. ¡Y no somos extremistas por hablar claro, con contundencia y fervor!", Álvaro Uribe Vélez @AlvaroUribeVel,… pic.twitter.com/X6gBi0rT5n