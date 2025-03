Las promesas laborales de Petro terminaron siendo un engaño para miles de colombianos

El desempleo en Colombia persiste y las promesas de trabajo digno del Gobierno de Petro no se han cumplido, afectando a miles, especialmente a los más jóvenes

Por: William Mora C |

marzo 28, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El desempleo en Colombia sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la población, especialmente en un contexto donde el Gobierno de Gustavo Petro prometió oportunidades laborales que, para muchos, se han convertido en un espejismo. Uno de los discursos más repetidos por el actual Gobierno fue la promesa de ofrecer condiciones dignas para que los colombianos en el exterior regresaran al país con oportunidades laborales aseguradas. Sin embargo, la realidad ha demostrado que esas promesas no solo han sido incumplidas, sino que han profundizado la crisis económica de miles de familias.

Las promesas del gobierno: expectativas vs. realidad

Desde el inicio del mandato de Gustavo Petro se ha hablado de una "Colombia para todos", donde los connacionales en el extranjero podrían regresar con garantías de empleo y estabilidad. Sin embargo, las cifras del DANE muestran que el desempleo sigue en niveles alarmantes, con una tasa que oscila entre el 10% y el 12%, afectando especialmente a los jóvenes y a las mujeres.

..Publicidad..

Muchos colombianos en el exterior, confiando en los anuncios gubernamentales, vendieron sus propiedades, renunciaron a sus trabajos y volvieron al país esperando encontrar oportunidades reales. Lo que encontraron fue un mercado laboral saturado, empleos precarios y una burocracia que, lejos de facilitar la reinserción laboral, les cerró puertas con requisitos imposibles de cumplir.

...Publicidad...

El impacto del desempleo en la economía y la sociedad

El desempleo no es solo un número en las estadísticas; es una problemática que afecta la calidad de vida de millones de personas. Sin ingresos estables, muchas familias han caído en la pobreza extrema, incrementando los niveles de informalidad laboral y el trabajo precario. Además, el desempleo contribuye al aumento de la inseguridad, pues muchas personas al no encontrar empleo formal, recurren a actividades ilícitas como única alternativa de supervivencia.

....Publicidad....

El Gobierno ha intentado justificar su falta de resultados con el argumento de que "el cambio toma tiempo". Sin embargo, la paciencia de los ciudadanos se agota cuando ven que las oportunidades laborales son cada vez más escasas y que la economía no muestra signos de mejora sustancial. La inflación y el estancamiento económico agravan la situación, haciendo que la promesa de trabajo digno quede en palabras vacías.

El engaño a los connacionales que decidieron regresar

Uno de los mayores reclamos hacia el gobierno Petro es el engaño a los colombianos en el exterior. Durante su campaña, se les hizo creer que regresar al país era la mejor decisión, pero el Estado no garantizó las condiciones necesarias para que esto fuera una realidad viable. Muchas de estas personas se encuentran ahora en una situación de vulnerabilidad, sin empleo y sin las redes de apoyo que tenían en el extranjero.

Casos como el de Juan Camilo, un ingeniero que dejó su trabajo en España para regresar a Colombia confiando en un "futuro próspero", son un reflejo de la falta de seriedad del Gobierno en su compromiso con el empleo. A su llegada, se enfrentó a salarios bajos, procesos de contratación interminables y ofertas laborales que no se ajustaban a su perfil profesional. Como él, miles han vivido la misma desilusión.

¿Qué se puede hacer? Posibles soluciones

Para combatir el desempleo y recuperar la confianza de los ciudadanos, el Gobierno debe adoptar políticas laborales efectivas y transparentes. Entre las acciones urgentes están:

Incentivar la inversión privada : para la generación de empleo formal.

Reducir la burocracia : en los procesos de contratación y facilitar el acceso al mercado laboral.

Impulsar programas de capacitación laboral alineados con las necesidades del sector productivo.

Establecer incentivos fiscales para las empresas que contraten a poblaciones vulnerables y a connacionales que han regresado al país.

Garantizar el cumplimiento de las promesas gubernamentales , evitando que los discursos políticos queden en meras estrategias electorales.

Conclusión

El desempleo sigue siendo uno de los principales retos del Gobierno Petro, y la falta de resultados concretos está afectando la credibilidad de sus políticas. Las promesas de empleo y bienestar para los colombianos en el exterior no se han cumplido, y es necesario que el gobierno asuma su responsabilidad en esta crisis. La confianza se construye con hechos, no con discursos, y los ciudadanos esperan soluciones reales y efectivas para una problemática que no da tregua.

También le puede interesar: Miguel Uribe Turbay heredó las sandeces ordinarias de su abuelo, el expresidente