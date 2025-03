¿Es Gustavo Petro el mejor presidente que ha tenido Colombia?

Por: Aníbal Arévalo Rosero |

marzo 28, 2025

En las lecturas que he realizado sobre el Movimiento 19 de abril no aparece la figura de Gustavo Petro. No recuerdo muy bien que se lo mencione por algún lado. En los libros sobre esta guerrilla se menciona al médico Carlos Toledo Plata; Carmenza Cardona Londoño, la célebre Chiqui; Jaime Bateman Cayón, Iván Marino Ospina, Alfaro Fayad, Carlos Pizarro Leongómez, Otti Patiño, Antonio Navarro, pero Gustavo Petro no figuraba en los libros que leíamos en aquel tiempo, de autorías de prominentes escritoras y periodistas como Olga Behar o Patricia Lara.

Petro andaba en otros asuntos, pero sí con militancia en el M-19, como la tuvieron cientos de estudiantes de las universidades colombianas y que luego con la entrega de armas se hizo evidente porque ya salieron con las banderas azules, blancas y rojas. Petro estuvo en Zipaquirá trabajando con los sindicatos y construyendo el barrio Bolívar 83. Allí donde fue concejal y participaba de las asambleas populares, y nadie sabía que era un militante del M-19. El referente que dan los zipaquireños es que era un joven muy entregado al trabajo comunitario, dedicado a la lectura y de gran empatía con la comunidad.

Gustavo Petro es un hombre que nació para lo que nació: ser un líder político consecuente; como si ya supiera que ese es su destino manifiesto, le apuesta a grandes retos que él en solitario se aventura. Eh ahí la importancia de tener la convicción de que las cosas se pueden. Pero nada le ha sido fácil a Petro, pues fue encarcelado, torturado y con serias amenazas de ser asesinado, y en un país como Colombia cualquiera de esas posibilidades puede ocurrir.

Petro, después de repetir cuatro veces en la Cámara de Representantes, se hizo célebre con la llegada del nuevo presidente Álvaro Uribe al debatir asuntos como el referendo de 2003, el Estatuto Antiterrorista y la reforma constitucional que le permitió la reelección. Además, destapó el escándalo de la parapolítica. Los debates que hizo lo convierten en una figura de la política, demostrando ser un brillante orador.

Su actuación en el combate a la corrupción se vio venir con el valor civil que tuvo para denunciar a los hermanos Moreno por el denominado carrusel de contratación, mientras Samuel Moreno Rojas era alcalde de Bogotá y su hermano Iván se desempeñaba como senador. Los corruptos hermanos Moreno Rojas terminaron en la cárcel.

Cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá tuvo una férrea oposición de la derecha que en Colombia es extrema. Los medios de comunicación se dedicaban a atacar la administración Petro; hasta en sábados felices hacían chistes mordaces en contra del alcalde Gustavo Petro. Tuvo que afrontar una destitución por parte del exprocurador Alejandro Ordóñez, pero esto fue una oportunidad para seguir creciendo y fortalecerse a través del discurso y las acciones legales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La llegada de Petro a la presidencia se da por la combinación de varios factores: por una parte, está su discurso magnánimo, la pérdida de credibilidad en una derecha corrupta, junto con la crisis que afronta el expresidente Uribe, quien ha sido señalado por la JEP por los 6.402 falsos positivos y, algo fundamental, el estallido social que se generó en el año 2019 que se prolongaría hasta el 2021, ante un presidente incompetente como Iván Duque, quien en su afán de sofocar la protesta es responsable del asesinato de 80 jóvenes.

Lo que hay que admirar en Gustavo Petro es su inteligencia. Ninguno de sus discursos es leído. Cuando se presentó ante el Rey de España, después de que este leyera la bienvenida, Petro respondió: yo no traje papel, y dijo un discurso de esos que solo él sabe decir. En más de doscientos años de vida republicana, Petro es el primer presidente que no utiliza telepronter ni papel para leer sus discursos. Escuchar un discurso de Gustavo Petro es hacer un recorrido por la historia y la filosofía universales.

Nunca encontrarán a un Gustavo Petro hablando groserías o enojado; es un hombre muy sereno. No lo sacan de quicio ni los periodistas pedantes de los medios de comunicación al servicio del gran capital. Sencillamente, Petro es un fenómeno.

