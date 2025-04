El inquietante regreso de Carlos Lehder, el narco-rockstar criollo

Por: Mario Andrés Arturo Gómez |

marzo 31, 2025

Hace un par de días llegó Carlos Lehder a Colombia; hace poco lo hizo también Fabio Ochoa. Seguramente “el alemán” no debe estar muy conforme con el recibimiento, pues según las biografías de Cañón y el mismo Popeye, Lehder era el más excéntrico y ostentoso del cartel de Medellín, al punto de que el propio Pablo Escobar lo entregó a las autoridades.

Era un lunar que incluso representaba un peligro para otros delincuentes. Ojalá los 33 años de cárcel que purgó en EE. UU. le haya bajado los decibeles a los elocuentes discursos que pronunciaba como líder del movimiento “Latino Nacional” que fundó y en su momento logró tres escaños en el congreso.

En EE. UU. los traficantes no se exaltan ni se premian, en Estados como Arizona, por ejemplo, la posesión de un gramo de heroína puede representar 10 años de cárcel. En Colombia, las toneladas que envió Lehder desde su isla “cayo Norman” en Bahamas, le pueden representar una novela en RCN o Caracol, no menos de cien publireportajes, seguramente también canciones y hasta ocupar una dignidad como “gestor de paz”. No hablo de un libro porque ya está en venta antes de que el eximio personaje llegara.

Lehder cumple todos los requisitos para ser un rockstar criollo. La tierra donde lo que abunda es la mendicidad cultural, es la más fértil para terminar pontificando criminales. Popeye en su biografía cuenta que, en una rumba, en medio de los excesos propios del delincuente, el “alemán” le arrancó la cabeza de un disparo de fusil a un lugarteniente de Escobar y se limitó a decirle: “infórmele al general que un coronel acaba de silenciar a un soldado”.

Lehder y Escobar eran sicarios. La filóloga Irene Vallejo cuenta que cuando Roma decidió blindarse culturalmente, prohibió el ingreso de todo tipo de armas a la ciudad; incluso les estaba prohibido entrar con armas a los soldados, andar con una se consideraba como un sacrilegio. Sin embargo, algunas personas se atrevían a esconder dagas entre sus vestimentas para que no los vieran, a esos les llamaban los “sicaes” que es el origen de la palabra sicario. Al sorprendido, en el mejor de los casos, se lo condenaba a la crucifixión.

En nuestros tiempos, a los “sicaes” no solo no se los censura, sino que se les da la bienvenida con rueda de prensa de por medio. Hace poco, una turista Colombiana que andaba de paseo por Islandia se encontró un bar llamado Pablo Escobar, ver la noticia no me sorprendió, extraño sería que exista un bar con el nombre de García Márquez. Es la marca que exportamos con juicio.

