Colombia vs España: final de infarto por el título mundial de fútbol femenino sub 17

Por: Edgar Uruburu |

octubre 28, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Cuando se ha tratado del fútbol femenino son pocos los aficionados que han rodado o pasado la bola. Hace poco, el 29 de agosto de 2022, finalizó la “Copa mundial femenina sub 20” que coronó como campeona a la selección española y en la cual también participó Colombia. A pesar de que los partidos de la selección Colombia se transmitieron en directo fueron muy pocos quienes comentaron del tema y claro porque no tuvo una actuación de protagonismo; jugaron buenos partidos, pero no les fue tan bien como ahora a las de la sub 17. (1)

Cuando se había tratado del fútbol femenino la gente, hombres y mujeres no le paraban ni cinco de bolas, como dice el dicho popular. Y es que en estos casos se puede hablar de un machismo bisexual del cual participan tanto hombres como mujeres.

-Publicidad.-

Si fueran partidos de la selección masculina una gran mayoría estaba al frente del televisor fuera a la hora y el día que fuera, pero como eran las muchachitas, unas que lucen bellas, otras que por la pinta no se ven tan y otras que han aprendido las mañas de los varones.

Y ahí es donde a veces el fútbol parece rudo. Se codean con las adversarias, se miran mal, escupen al piso, miran mal a las contrincantes y a las juezas y discuten sus decisiones. Sin embargo, el fútbol femenino tiene una connotación y un punto de vista diferente y es que merece una especial admiración. (2)

Publicidad.

Pero ahora que en el mundial sub 17, con talento y garra la selección femenina ha llegado a la final todo el mundo quiere ser protagonista. El petulante Presidente de la Federación de Fútbol Ramón Jesurún, quien hace pocos días, hizo unas declaraciones que no cayeron para nada bien, ni en medios deportivos, políticos y de los aficionados, ahora resultó diciendo que sus declaraciones fueron mal interpretadas (pero olvida que las cámaras muestran sus desagradables gestos) (3)

Ahora sí, todo un país está unido, y máxime con el protagonismo que buscan todos los medios sensacionalistas de siempre (haciendo en ellos una búsqueda sobre el mundial de la sub 20 no aparece absolutamente nada), políticos y todos los que buscan prebendas y sacar provecho de la situación. Las cuentas de twitter, de Facebook, de Instagram están atiborradas de elogios, comentarios e invitaciones a madrugar para apoyar a las “heroínas” de lo que ahora todos llaman la gran hazaña, la más grande que ha alcanzado Selección alguna ya sea masculina o femenina. (4)

El Gol Caracol, seguramente y a pesar del madrugón va a tener una de sus audiencias más grandes, gracias a estas valientes y aguerridas del balompié colombiano. Y ojalá por parte de estos supuestos profesionales de las cámaras y de los micrófonos, haya moderación y respeto en las narraciones y comentarios sobre las rivales, su cuerpo técnico y sus seguidoras y seguidores.

A los gritones que se desguargüeran, que moderen el volumen pues no a todos nos gusta la gritería exagerada. La emoción es importante pero tiene un límite. También es su deber recordar que, al otro lado en este caso, seguramente va a haber millones de televidentes y escuchas que no tienen sus mismos credos, sus mismas imágenes y sus mismas convicciones. En cada espectador hay un mundo diferente y los Medios nacieron para todos. (5) (6)

Ojalá Colombia sea campeona y desde luego para el deporte signifique algo histórico y único, por ahora. Pero que si pierden de igual manera se les aplauda y se les siga admirando y apoyando.

Que se proponga a quienes corresponda la creación de la Liga Colombiana Femenina de Fútbol, completamente independiente de la masculina (o con un alto porcentaje de mujeres en las decisiones de la Liga femenina) y de esa manera el manejo administrativo y deportivo no sea controlado sólo por personajes como Jesurún y todos los oportunistas que ahora sí saltan a la palestra, aprovechándose de los logros de unas muchachitas que apenas están al borde de los 17.

Cabe destacar la labor del técnico Carlos Paniagua y todo su equipo. Así sean Campeonas mundiales o subcampeonas que los premios y los reconocimientos no se hagan esperar. No hay que ser profesionales como los hombres para recibir los incentivos que se merecen.

Otro hecho importante es que además la vallecaucana Linda Caicedo de marcar un gol se puede convertir en la goleadora de la Copa Mundial Sub 17 India 2022, pues en estos momentos se encuentra igualada a 4 tantos con la japonesa Mamoko Tanikawa.

El 30 de octubre a las 9 y 30 de la mañana aliste el desayuno dominical con un buen tamal, chocolate y pan o arepa para ver la final del mundial femenino de fútbol sub 17.

1 https://www.telesurtv.net/news/espana-campeon-mundial-femenino-futbol-20220829-0014.html#

2 https://www.las2orillas.co/luisa-agudelo-jerarquia-david-ospina/

3 https://twitter.com/ProfeFerley/status/1585271896790253572

4 https://www.comutricolor.com/seleccion-colombia/2022/10/26/que-no-salgan-en-las-fotos-el-protagonismo-es-de-ellas-no-de-jesurun-gonzalez-alzate-y-compania/

5 https://www.youtube.com/watch?v=Ra_xCsgPJP4

6 https://www.las2orillas.co/los-narradores-de-pacotilla-de-caracol-que-se-burlaron-del-tecnico-africano/

tags: Selección Colombia femenina sub 17, mundial femenino sub 17, Colombia vs España, gol Caracol, Luisa Agudelo, Linda Caicedo, Carlos Paniagua