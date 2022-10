Los narradores de pacotilla de Caracol que se burlaron del técnico africano

Por: Edgar Uruburu |

octubre 26, 2022

Merecido pase a la final de la tricolor juvenil al vencer por tiros penal a Nigeria (6-5) y luego de igualar a ceros en el tiempo reglamentario. El partido fue transmitido por Caracol Televisión.

Con un juego bonito y bien coordinado, el equipo colombiano logra por primera vez llegar a una final de fútbol femenino. En la final se enfrentarán contra España y se llevará a cabo el próximo domingo a las 6 de la mañana.

El juego de la selección Colombia es bonito y con una buena técnica, gracias al trabajo que ha desarrollado el técnico Carlos Paniagua, pero también a la calidad de la mayoría de las jóvenes jugadoras.

El partido por la semifinal fue contra Nigeria, un equipo de muy buena calidad y con el antecedente de 5 títulos mundiales en la categoría. El equipo nacional dominó la mayor parte del compromiso y tuvo muchas oportunidades de gol, pero también se salvó de algunas posibilidades que tuvieron las africanas.

El partido finalizó con empate 0 a 0 y en este caso, en el fútbol femenino, no hay alargue como sí ocurre en los torneos masculinos. Así, se fueron directamente a los cobros desde los 12 pasos. El sufrimiento colombiano se vivió al máximo, cuando la guardameta africana atajó el disparo de una de las estrellas colombianas, la llanera Yéssica Muñoz.

Y aunque se notó que la nigeriana se adelantó, ni la jueza ni el VAR actuaron y se continuó con la tanda de penales. Caracol transmitió el minuto a minuto.

Luego, estando 4 a 4 y con la ventaja de ser el último disparo para las africanas, si lo metía pasaban a la final, pero pegó en el palo y las colombianas respiraron de nuevo.

Después de dos posibilidades más y conservando el empate, la portera colombiana, Luisa Agudelo, se convirtió en la estrella de la fecha al atajar el séptimo tiro de la jugadora africana, dándole así a Colombia el tiquete a la final, que se jugará ante la selección española, que a su vez venció a Alemania 1 a 0 en la otra semifinal.

El parche como siempre es la exageración de los narradores colombianos, que no saben lo que es la cordura, la moderación y el lenguaje. Cambiaron el pateó por el “patió”, golpeó por “golpió”, etc. etc. y casi se les salen las tripas de la gritería tan tremenda, de la “desgañotada” diciendo “histórico, grandioso y demás.

No saben lo que es la moderación y la ecuanimidad. Ojalá de esa misma manera contaran los títulos y los avances de los científicos y personalidades colombianos en los campos del saber o para destacar los atropellos que sufre el pueblo colombiano en la economía, en sus derechos humanos y el sufrimiento a que se enfrentan en el diario vivir.

Pero lo más triste y penoso es que ellos, los comentaristas de Caracol, las jugadoras y cuerpo técnico de Colombia sí tiene derecho a pedir a Dios para que les vaya bien en esos momentos cruciales, pero los africanos no.

Ante la imagen que mostró la televisión del técnico africano en su posición de oración, estaba arrodillado con la cabeza en el piso, colocándose las manos una sobre otra como es costumbre entre esas culturas, estos ineptos de Caracol comentaron con risa: “Dios mío, lo que hay que ver”, e irónico que ellos sí hablan de Dios y pueden pedir para que ayude a las colombianas; no dicen nada porque el técnico de Colombia acaricie la medalla que cuelga en su pecho porque parece que para ellos, como para el fatídico Néstor Morales, es brujería pedir a su manera.

A estos narradores y comentaristas de Caracol sin objetividad se les olvida que no todos tenemos las mismas creencias, que no todos nos arrodillamos ante un altar y luego como ellos y muchos otros, como dice el adagio popular, salen a “hacerle morcillas al Diablo”. No todos pedimos o damos gracias de la misma forma y nos toca aguantarnos sus idioteces cuando escuchamos la radio, vemos la televisión o leemos sus escritos en papel o medios digitales.

Tienen que entender que no todos somos iguales y deben respetar las creencias, culturas y modos de vida de los competidores, ya sea a nivel deportivo, cultural, político e incluso familiar. No todos somos cristianos, ni católicos ni musulmanes, ni de la religión que sea y cuando narran para todo un país deben moderar y regular sus palabras respecto a sus creencias y las de los demás.

Podría entonces compararse o llamarse como los “Popeye” de la radio, que junto al micrófono colocan la biblia para disparar tiros al aire y así liquidar al contendor de turno y en este caso, también parece un enemigo del cual hay que burlarse.

La mayoría de estos fanfarrones olvidan que también son descendientes de indígenas y de afros. Que, si bien no tienen arraigado el color y las facciones de nuestros ancestros y de quienes lucharon a muerte para liberarnos de la esclavitud, por su sangre corre un gran porcentaje de sangre de pueblo y nada de sangre real. Que gracias a ellos y a los libertadores gozan hoy de los privilegios con los cuales alardean para insultar y burlarse de quienes quieren.

