La jerarquía de Luisa Agudelo que le hizo falta a David Ospina

.Publicidad.

Era el sexto penal de una tanda definitiva. Mientras Luisa Agudelo caminaba hacia el arco, las cámaras de televisión no se le despegaron. La tranquilidad de su rostro mostró confianza. En la mitad de la cancha las jugadoras de la Selección Colombia estaban abrazadas. Arrodilladas. Las jugadoras de Nigeria, sus rivales, también de rodillas, prefirieron poner sus rostros contra el pasto. No vieron lo que ocurrió segundos después. No vieron cuando Luisa Agudelo, con sus tan solo 15 años y 1,73 metros de altura, tapó el penalti que le dio a Colombia el paso a su primera final de un mundial en la historia. Y tampoco vieron cuando la caleña se convirtió en heroína.

Enorme Luisa Agudelo 🇨🇴🙌🏻 Las chicas de Colombia sub 17 están en la final del Mundial por primera vez en su historia. Orgullo. pic.twitter.com/49PDFzdp4f — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 26, 2022

-Publicidad.-

Desde muy pequeña a Luisa se le despertó ese deseo por dedicarse al fútbol, viendo los partidos de David Ospina y uno que otro del fútbol colombiano. Mientras Linda Caicedo pateaba ollas, Agudelo paraba todo lo que le tiraban sin miedo alguno, es por esto que empezó a entrenar en una escuela que estaba cerca a su casa desde que tenía 9 años.

Su capacidad y agilidad con manos y pies descrestó tanto que, con tan solo 10 años, la joven promesa del arco fue llamada a hacer parte de la Selección del Valle. Aunque era la quinta arquera, Agudelo supo aprovechar la oportunidad para crecer profesionalmente y llevarse a sus compañeras por delante.

Publicidad.

Sus atajadas y madurez, pese a su corta edad, la hicieron pasar de jugar en una escuela de barrio a ser fichada por Sporting, un club de fútbol de Cali en el cual tuvo la oportunidad de jugar en un más alto nivel. Sin embargo, como le puede pasar a cualquier jugador que se ha dedicado al fútbol, Luisa Agudelo sufrió una lesión que la apartó de las canchas por un año y medio, debido a una contusión ósea.

Para fortuna de los hinchas de Colombia y del fútbol, ésta lesión se dio justo en el periodo en que inició la pandemia, lo cual le permitió a Luisa recuperarse, e incluso mejorar su condición.

|Le puede interesar "Millonarios sería el mejor equipo del mundo si no existieran los arcos" Las mofas al embajador

Muestra de esto fue su pasó al equipo Cortuluá, donde se convirtió en una de las jugadoras más jóvenes en participar en este torneo femenino e incluso pese a su edad, logró quitarles la titular a compañeras como Erika Montañez, quien le lleva unos buenos años de ventaja a Agudelo.

Pese a tener 15 años y ser la jugadora más joven en hacer parte de la Selección femenina sub-17, sus actuaciones en la copa del mundo han sido suficientes para que Paniagua le confié el arco a Agudelo. Y es que, la portera solo ha recibido dos goles en tres encuentros.

Ya desde el suramericano que se celebró en el país amigo, Uruguay, la caleña venía mostrando su capacidad para estar al nivel de las más grandes y que mejor muestra de esto que sus números tras finalizar el torneo. A Agudelo solo le lograron encajar dos goles de los siete partidos que disputó en esta competición.

Ahora, la jugadora se enfrenta a un nuevo reto, jugar la final del mundial en contra de la selección femenina de España, sin embargo, Agudelo va con la seguridad de seguir logrando hazañas de la mano de Selección Colombia. Inclusive, la jugadora se perfila como una de las grandes promesas del fútbol colombiano y aunque sigue teniendo competencia, gracias a su juventud, la portera hará historia en Colombia, seguramente superará los resultados obtenidos por jugadores del fútbol masculino como David Ospina.

Vea también: