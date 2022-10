La notoria vergüenza de Mauro Urquijo por tener una esposa trans

.Publicidad.

Muchos son los comentarios que han surgido alrededor de la relación de Mauro Urquijo y su esposa María Gabriela Isler, pues hace unos meses se habían separado y recientemente confirmaron su reconciliación. Sin embargo, muchos de los seguidores del actor cuestionan su estabilidad mental por la forma en que responde en las entrevista.

Hace unos días la pareja fue invitada al programa la red, donde las respuestas de Urquijo fueron titubeantes y sin un hilo conductor. A diferencia de él, quien siempre se ha visto consciente de la relación y de con quien se encuentra en ella es su esposa.

En una entrevista con Tropicana, también quien principalmente tomaba la palabra era Isler, a pesar de que el conductor intentaba introducir mucho más a Mauro a la conversación. En un punto preguntaron directamente “¿Mauro Urquijo es gay?”.

Sin embargo, él una vez más no dijo nada y quien tomó la palabra fue la modelo. “Mauro no es gay porque yo ante la sociedad y ante el público me visualizo como una mujer. Las actitudes son de mujer y los pensamientos son de mujer. Entonces, no es gay”, afirmó.

Hizo énfasis en que sería gay si se fijará en un hombre con barba y cirugías pero que “Estar con una mujer trans no es ser gay, para nada”.