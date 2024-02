Colombia, país de tigres. Aquí necesitamos leones

Por: Diana Abril |

enero 31, 2024

Así comienza el poema El tigre de William Blake: «Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche ¿qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría? ¿En qué profundidades distantes, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos? ...». «Tigre, tigre» era como se decían entre los colegas de El Mentalista, pero malignos integrantes de la organización Blake. Y lo expresaban a quien se encontraran por última vez y al que perteneciera al mismo grupo. También los distinguía un tatuaje muy particular que era una especie de tres puntos suspensivos.

Un poema interpretado en una escena, que, para los fanáticos de las series, fue elemental en los últimos capítulos de El Mentalista. Se trataba, además, de una señal entre los que pertenecían a una organización de políticos, jueces, policías sometidos a unas normas particulares (Asociación Blake), en la que estaba el asesino y antagonista Red John del que se desconocía su verdadero rostro, y quien había asesinado a la familia de Patrick Jane, asesor del Buró de Investigaciones de California (BIC), protagonista de la serie y, además de ser el actor principal, fue su director ocasional. El nombre del actor es Simón Baker, muy famoso, por cierto. En El Mentalista, Red John, siempre, pintaba una cara sonriente luego de cometer un asesinato, la pueden encontrar en Wikipedia. Aparece allí en la biografía del personaje de ciencia ficción, pero no es como las que mostraba Duque por sus avances en medio de la pandemia, no, no es de esas; esas daban risa. Esta cara de Red John asustaba bastante, incluso, al verla todavía lo hace, sobre todo, para el que ha visto la serie.

Es así como «el tigre no es como lo pintan», y no, en este caso no es un poema, es un adagio. Desde que tengo uso de razón lo oigo de forma constante, así como el también recordado «mató el tigre y se asusta con el cuero». Dichos son los que hay, y mucha concordancia sí que tienen.

De cualquier manera, aquí el tema es que asociaciones como las que se refiere sobran en el mundo, y aquí en Colombia, por supuesto que las hay, tanto, como los antagonistas que las componen: tigres y tigresas (aunque también es válido usar «tigras»).

Por el país abundan asociaciones de ese tipo en forma de partidos políticos y, en ese sentido, «¿qué le hace una mancha más al tigre?» ... ¡Nada!, por lo tanto, quién si no un león pueda ser el rey de la selva… El rey de este platanal, como le llaman muchos a Colombia. Un león que dirija, pero que lo haga bien, que no le falten pantalones, pero que tampoco le sobren, ¿qué tan difícil puede ser?

No sé qué será del próximo presidente ni de qué partido, pero sí que me asusta que sea diferente a como lo pintan, que llegue con una de esas caritas de las de Red John, con sangre a su paso, y que mude de piel como las serpientes… He ahí el dilema, y sé que me he apresurado con esto de las próximas elecciones, pero también conozco de la importancia que tiene el destino político de Colombia. Pero una cosa es cierta: el país no necesita más tigres; los tigres trabajan solos, por lo general. El país necesita leones, leones y más leones que dirijan a la manada y trabajen en equipo. De nosotros depende.