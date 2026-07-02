- Colombia entró al ranking de los 15 paises donde más cerveza se produce en el mundo

De las plantas de Bavaria, Central Cervecera y unas cuantas de las artesanales sale tal cantidad de cerveza que puso a competir con gigantes como China

Colombia se metió entre los 15 países que más cerveza producen en el mundo. Según las cifras correspondientes a 2024, el país ocupó el puesto 14 del ranking mundial con una producción cercana a 740 millones de galones, superando a varias naciones con mayor tradición cervecera y quedando justo por detrás de Vietnam.

Aunque la distancia con el líder, China, sigue siendo enorme —con 9.010 millones de galones producidos—, el resultado confirma el peso que ha ganado la industria cervecera colombiana, impulsada principalmente por gigantes como Bavaria y el crecimiento de competidores como Central Cervecera de Colombia.

A pesar de que la diferencia con el líder es enorme, la cifra refleja el crecimiento que ha tenido la industria cervecera colombiana. Detrás de ese resultado está, principalmente, Bavaria, que continúa siendo el mayor productor de cerveza del país. La compañía, propiedad de la multinacional belgo-brasileña AB InBev, produce marcas como Águila, Poker, Club Colombia, Pilsen, Costeña, Corona, Stella Artois, Budweiser y Michelob Ultra.

Cada cerveza lleva el sello de la tierra donde nació. Cada vaso cuenta la geografía de su origen, por eso durante 2025, la cervecera reportó ingresos operacionales por $9,33 billones y utilidades cercanas a los $3,34 billones, consolidándose como una de las empresas manufactureras más grandes y rentables a nivel nacional.

Sergio Rincón, presidemte de Bavaría

Al frente de la compañía está Sergio Rincón, administrador de empresas y especialista en mercadeo, quien asumió la presidencia en 2022. Pero el liderazgo de Bavaria ya no es tan solitario. En el mercado también gana protagonismo Central Cervecera de Colombia, el segundo productor del país.

La compañía, impulsada por la alianza entre la Organización Ardila Lülle y Heineken, incrementó sus ingresos netos en un 3,04 %. Parte de ese crecimiento respondió al fortalecimiento de su presencia en grandes cadenas como OXXO, donde logró aumentar su participación en cerca del 10 %.

Felipe Mejía, presidente de Central Cervecera

Su portafolio reúne marcas como Heineken, Andina, Sol y Amstel. La empresa está dirigida por Felipe Mejía, profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, quien acumuló 12 años de experiencia en SABMiller y también ocupó cargos directivos en Grupo Modelo. Un recorrido que le permitió conocer a profundidad la industria cervecera antes de asumir las riendas de Central Cervecera, que hoy sigue creciendo como la espuma, aunque todavía está lejos de competir de tú a tú con Bavaria.

Las cervezas artesanales, el otro mercado que impulsa la producción en Colombia

Mientras los gigantes se disputan el mercado masivo, las cervezas artesanales también han encontrado un espacio importante entre los consumidores. Bajo la idea de que cada cerveza cuenta una historia distinta, en Colombia surgieron varias marcas que hoy son referentes del segmento.

Una de las más reconocidas es BBC (Bogotá Beer Company), la cadena de pubs que produce sus propias cervezas y que en mayo de 2015 fue adquirida por AB InBev, hoy propietaria de Bavaria. Aunque la cifra oficial nunca fue revelada, se estima que la operación rondó los 50 millones de dólares.

A este nombre se suma 3 Cordilleras, una cervecería nacida del emprendimiento paisa y que logró consolidarse como una de las marcas artesanales más importantes del país. En 2016 fue adquirida por Central Cervecera de Colombia, convirtiéndose en la apuesta de la compañía dentro del segmento premium y artesanal.

Estos son, quizás, los dos nombres más reconocidos cuando se habla de cerveza artesanal en Colombia. Sin embargo, el mercado continúa creciendo y cada año aparecen nuevos productores regionales que enriquecen la oferta, impulsan la innovación y siguen aportando a que la producción nacional de cerveza continúe aumentando.

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