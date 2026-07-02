- Exsecretaria del Distrito de Medellín de la época de Quintero deberá pagar una multa millonaria

El Consorcio Génesis recibirá una indemnización de 2.496 millones de pesos por parte del Distrito de Medellín, luego de que el Consejo de Estado concluyera que fue excluido de manera indebida de la licitación 4600098664 de 2023, destinada al mantenimiento de la malla vial de la ciudad y con un presupuesto cercano a los 70.000 millones de pesos.

El proceso contractual se adelantó durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. Sin embargo, la decisión judicial estableció responsabilidad patrimonial para Evelyn Tatiana Beltrán, entonces secretaria de Suministros y Servicios del Distrito, al considerar que no existían fundamentos técnicos suficientes para rechazar la propuesta presentada por el Consorcio Génesis.

La decisión fue adoptada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que confirmó la nulidad del contrato tras determinar que la oferta del consorcio no debía ser descartada por supuestamente ser "artificialmente baja". Según el fallo, la administración no sustentó de manera adecuada esa conclusión.

Crédito: Alcaldía de Medellín

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El Consorcio Génesis, representado legalmente por Carlos Mario Henao, está integrado por las empresas Estructuras y Pavimentos, Paecia S.A.S. y Huargo S.A.S. La primera tiene como representante legal a Marta Doris Rendón Muñoz; la segunda, a Andrés Felipe Espinosa y la tercera es representada por su gerente, Daniela Henao Rendón.

De acuerdo con la demanda, Génesis presentó una oferta por 63.603 millones de pesos, inferior al presupuesto oficial, gracias a que contaba con maquinaria propia y podía reducir los costos de producción y transporte. Pese a ello, la propuesta fue rechazada y el contrato se adjudicó al Consorcio Construcciones C-2023.

Posteriormente, el contrato fue cedido al Consorcio Mecamed 2023, integrado por Megaproyecto Vial Siglo XXI S.A.S., con el 70 % de participación, y Castellón Ingeniería S.A.S., con el 30 %.

Al considerar que la exclusión había sido arbitraria e injustificada, el Consorcio Génesis demandó al Distrito de Medellín. El Tribunal Administrativo de Antioquia anuló inicialmente la adjudicación al concluir que la propuesta cumplía los requisitos y que la reducción de costos estaba debidamente soportada.

El pasado 16 de junio de 2026, el Consejo de Estado confirmó esa decisión y ordenó el pago de una indemnización de 2.496 millones de pesos al Consorcio Génesis. Además, dispuso que Evelyn Tatiana Beltrán deberá asumir el 45 % del valor de la condena, equivalente a 1.123 millones de pesos, por su actuación durante el proceso de contratación.

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