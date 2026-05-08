La apuesta de los Ardila Lülle junto a los mexicanos de Oxxo para destronar a Águila con su cerveza Andina

Central Cervecera de los magnates colombianos encontró en la expansión de Oxxo el canal ideal para posicionar sus marcas y ganar terreno frente a Bavaria

La alianza entre la organización Ardila Lülle y los mexicanos de Oxxo comienza a dar frutos y el producto que lo hace posible es la cerveza Andina, que han querido convertir desde hace años en número uno en el mercado. Ahora, de la mano de las tiendas Oxxo, cuya expansión en Colombia va en aumento de la mano del director Andrés Morales, pareciera que pueden conseguirlo.

La meta de Oxxo en Colombia actualmente es abrir una tienda cada tres días. Las órdenes de Morales son claras: la cadena debe llegar a 700 puntos que no solo ofrecerán comida; la idea es darle al cliente soluciones de la vida diaria como giros y pagos. Su fortaleza es trabajar de manera continua durante todo el año y ampliar su presencia en diferentes ciudades del país.

En ese escenario, los empresarios de la Organización Ardila Lülle vieron la oportunidad de posicionar las cervezas de la empresa Central Cervecera de Colombia, de su propiedad, en las tiendas Oxxo y con ello desafiar a Bavaria, organización que pertenece actualmente a la multinacional Anheuser-Busch InBev (AB InBev).

Central Cervecera de Colombia (CCC) fue creada en 2014 y busca romper el dominio histórico de Bavaria en el mercado nacional. En 2019 apostó por relanzar la cerveza Andina con el sello de cerveza 100 % colombiana.

La marca ha logrado importantes avances; sin embargo, Águila sigue teniendo una posición dominante en el mercado. Pero la estrategia de CCC, presidida por Felipe Mejía Posada, promete llevar a Andina y a 3 Cordilleras a los primeros puestos de ventas mediante acuerdos como el que han realizado con Oxxo.

El corazón de la alianza es aprovechar la potencia de las tiendas Oxxo y el poder de distribución de CCC. La red logística de la compañía se apoya en Postobón, lo que permite que la cerveza Andina llegue a más de 450.000 puntos de venta en todo el territorio nacional. En resumen, Oxxo pondría sus tiendas y los Ardila Lülle aportarían sus cervezas para ganar espacio en el mercado.

La estrategia también incluye que en las sucursales de Oxxo las cervezas de esta alianza estén bien ubicadas; hasta ahora, la fórmula ha resultado resultó ganadora y, para 2025, las cervezas de CCC, entre ellas Andina, fueron las más pedidas por los clientes de Oxxo en Colombia.

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