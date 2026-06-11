Mientras apuesta ganar millones con el Mundial, Bavaria enfrenta una revisión de la SIC

Sergio Rincón, presidente de la empresa cervecera, deberá responder ante la SIC por el cumplimiento de los compromisos de competencia aceptados en 2022

En 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó una serie de medidas a Bavaria tras recibir quejas de tenderos y comerciantes sobre presuntas cláusulas restrictivas incluidas en algunos contratos de la compañía. Luego de una inspección realizada por la entidad, que en ese momento estaba encabezada por Juan Camilo Durán Téllez, se establecieron compromisos orientados a proteger la libre competencia en el mercado de la cerveza.

Las medidas buscaban eliminar prácticas que podrían limitar la competencia y afectar la relación entre la cervecera y los pequeños comercios. Entre los aspectos revisados figuraban acuerdos de preferencia, condiciones que subordinaban el suministro de productos a la aceptación de obligaciones accesorias, exclusividades, penalidades relacionadas con el uso de equipos de refrigeración y exigencias de compra mínima.

Crédito Bavaria

Para ese momento, Bavaria atravesaba una transición en su liderazgo. Marcel Regis ocupó la presidencia de la compañía hasta el 31 de mayo de 2022, mientras que Sergio Rincón asumió el cargo a partir del 1 de junio de ese mismo año. Sin embargo, la empresa ya formaba parte de la multinacional belga Anheuser-Busch InBev (AB Inbev), grupo que tomó el control de la cervecera colombiana tras la adquisición de SABMiller en 2016. Actualmente, el conglomerado es liderado a nivel global por Michel Doukeris.

Los compromisos aceptados por Bavaria ante la SIC estaban encaminados a garantizar condiciones de libre competencia y, por tanto, resultaban incompatibles con prácticas como las exclusividades o las obligaciones de compra mínima. El objetivo era asegurar que tiendas, bares, supermercados y otros establecimientos pudieran acceder a los productos sin estar sujetos a cláusulas que limitaran su libertad comercial.

Ahora, en 2026, la SIC tiene previsto iniciar una investigación para determinar si la compañía cumplió efectivamente los compromisos adquiridos cuatro años atrás. La revisión buscará establecer si los acuerdos pactados entre la cervecera y la autoridad de competencia fueron implementados y respetados en la práctica.

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La evaluación llega en un año estratégico para Bavaria. La compañía proyecta resultados financieros históricos impulsados por el Mundial de Fútbol y por las campañas comerciales asociadas a su tradicional vínculo con la Selección Colombia. Además, anunció una inversión de $115.000 millones para fortalecer más de 128.000 tiendas de barrio, que funcionarán como puntos de encuentro para los aficionados durante el torneo.

La apuesta responde a un comportamiento habitual del mercado, en el que la demanda de cerveza suele aumentar entre 15 % y 35 % durante grandes eventos deportivos, especialmente si Colombia avanza en la competencia. En paralelo, Bavaria busca consolidar su presencia en regiones como el Caribe y fortalecer categorías en crecimiento como las cervezas sin alcohol y bajas en calorías.

Frente a la investigación de la SIC, la compañía deberá demostrar que sus contratos cumplen con las condiciones de libre competencia exigidas por la autoridad.

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