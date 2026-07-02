- Una comunicación entre el canciller de Israel y De la Espriella marcó el reinicio de relaciones económicas y militares

El primer efecto será el apoyo técnico para modernizar los 13 Black Hawk Arpia, la reanudación de la fabricación de los Galil que necesitaba actualizar licencia

La conversación entre el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella, marcó el inicio de un proceso para la posible modernización de los helicópteros Arpía y otras aeronaves, la retoma de la fabricación del fusil Galil y la modernización del sistema de vigilancia Puma.

Desde mayo de 2024, el Gobierno colombiano suspendió las exportaciones de carbón hacia Israel y congeló buena parte de la cooperación militar y de defensa. El Presidente Gustavo Petro justificó esas decisiones al considerar que la ofensiva israelí en Gaza constituye un genocidio, postura que derivó en la ruptura de los principales canales de interlocución bilateral.

La suspensión de la cooperación tuvo efectos en varios programas estratégicos de las Fuerzas Militares. Buena parte de esas capacidades dependen de empresas israelíes como Elbit Systems, proveedor de tecnología utilizada por las Fuerzas Militares y organismos de seguridad colombianos. Uno de sus desarrollos implementados en el país es la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (Puma), empleada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para apoyar labores de interceptación legal de comunicaciones, previa autorización judicial.

El sistema Puma, instalado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, permite procesar de manera simultánea miles de fuentes de información y facilita el análisis de llamadas, mensajería, correos electrónicos y otras comunicaciones digitales dentro del marco de investigaciones judiciales. La herramienta con frecuencia necesita actualizarse, situación que se dificulta si las relaciones entre Israel y Colombia se encuentran en un momento crítico.

En total Colombia tiene 15 helicópteros Arpía, y los equipos están en un proceso de modernización

Crédito: Fuerza Aeroespacial Colombiana

En materia de armamento, el Ejército avanzó en la sustitución gradual del Galil con el desarrollo del fusil Jaguar, diseñado por ingenieros de la Industria Militar Colombiana (Indumil). Sin embargo, la ausencia de asesoría israelí sigue siendo especialmente sensible para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, debido al papel que desempeña Elbit Systems en la modernización de los helicópteros de ataque Sikorsky AH-60L Arpía IV, a los que suministra aviónica, sistemas de visión para los cascos y equipos de autoprotección.

La administración de Abelardo de La Espriella prevé que, una vez asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, el restablecimiento de las relaciones con Israel sea uno de los primeros pasos para recuperar la cooperación en materia diplomática, tecnológica y de defensa.

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