Claudia Turbay empaca maletas de regreso a Colombia después de estar veinte años en embajadas de primera nivel, la última en Ghana donde estuvo durante nueve años y fue despedida en una celebración que le organizó la primera dama Rebecca Akufo-Addo. La hija del expresidente Julio Cesar Turbay (Q. E. P. D.) y Nidia Quintero quien era una activa presidente de la Fundación Solidaridad por Colombia hasta hace dos años, empezó en la carrera diplomática en el gobierno de Álvaro Uribe que empezó su vida pública en el gobierno de su papá.

Desde entonces, Claudia Turbay permaneció siete años como embajadora en Uruguay, durante los dos periodos de Álvaro Uribe. Sin pausa en Colombia como es lo habitual, Juan Manuel Santos la envió de inmediato como embajadora a Berna en Suiza donde permaneció tres años y antes de concluir el primer gobierno de Santos en 2013 fue trasladada a la embajada de Colombia en Ghana, África donde continuó cuatros años más cuando Iván Duque llegó a la presidencia en 2019. Iván Duque Escobar, el papá del expresidente Iván Duque, fue ministro de Julio César Turbay Ayala.

A sus 70 años y dos meses después de la posesión del presidente Gustavo Petro, Claudia Turbay regresa a Colombia a disfrutar de su retiro.

This week the First Lady of the Republic of Ghana @RAkufoAddo hosted a lunch to bid farewell to the Columbia’s Ambassador to Ghana/ Dean of Diplomatic Corps, H.E Ambassador Claudia Turbay Quintero for her service to Ghana 🇬🇭 pic.twitter.com/VgVzGGD3Gl

— Diaspora African Forum Embassy (@ForumDiaspora) October 21, 2022