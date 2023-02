Carta de expresidente de FECODE a Petro sobre la educación

.Publicidad.

Apreciado Señor Presidente Gustavo Petro, la inmensa mayoría de los colombianos y colombianas el pasado 19 de junio votaron en favor del cambio profundo y estructural que usted viene pregonando de tiempo atrás , fue más grande la indignación del país contra la desvergonzada corrupción y las dramáticas condiciones de vida de millones de compatriotas, que las maniobras electorales de la derecha oligárquica, no pudieron detener la arrasadora voluntad popular en favor de los inmediatos cambios que requiere la nación.

Es trascendental el decidido apoyo e implementación de los acuerdos de paz que el Gobierno suyo viene realizando; resaltamos la política de reconocimiento al campesinado como sujeto de derechos políticos, económicos y culturales; la compra y distribución de tierras a desplazados, indígenas y campesinos entre otros; la defensa de los sistemas ecológicos, cuencas hidrográficas, páramos y reservas naturales; modernización y construcción de la infraestructura vial anunciada con motivo del desastre natural en Nariño; la reforma pensional en orden a dignificar el ahorro y vejez de los trabajadores; la reforma a la salud cuyo propósito es combatir la corrupción y defender la vida; la reforma laboral para proteger al factor más importante en la creación de riqueza nacional como es el trabajo, tan vilipendiado en los últimos tiempos; compartimos la necesaria transición energética para ayudar a salvar al planeta.

Conocimos.el informe del Consejo Nacional de Planeación cuyo fundamento está en las conclusiones y recomendaciones de los Encuentros Regionales de Planeación Participativa; con profunda preocupación observamos que las recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo en el sector Educación, ciencia, tecnología e innovación, están encaminadas al fortalecimiento del sector privado y no dan cuenta efectiva de la profunda crisis que atraviesa la educación pública.

De las más de 30 recomendaciones propuestas, buena parte de ellas van dirigidas a fortalecer los operadores privados educativos, se aboga para que ellos sean quienes definan las políticas públicas educativas; se propone obligar a los padres a escolarizar los niños desde los 2 años de edad para fortalecer la demanda y el mercado en el sector privado y como complemento de lo anterior, prohibir a los colegios recibir niños menores de 6 años con el argumento que son las instituciones privadas, especialistas en ese nivel educativo; propugna por la creación del observatorio de la niñez asegurando la participación del sector privado en la composición, dirección y administración de la nueva institución; pretende colocar a Colciencias al servicio de las instituciones privadas de educacion; busca beneficiar a los operadores privados educativos mediante becas financiadas por el Estado para niños provenientes de poblaciones vulnerables. Y lo más grave: no declara obligatoria y gratuita la educación pública que debe ser elevada al rango constitucional de derecho humano fundamental.

En cambio brillan por su ausencia las recomendaciones elaboradas por organizaciones sociales, intelectuales, expertos, universidades, que de tiempo atrás son de dominio público y cuyo indudable propósito es sacar de la crisis a la educación pública, tales como:

1- Refinanciación de la educación pública. Devastada por el Acto legislativo 1 de 2001 que le ha quitado al sector educativo 200 billones de pesos. Señor Presidente, usted en campaña prometió una reforma constitucional para restablecer el texto original de la constitución de 1.991.

Debe ser propósito nacional luchar por que el 10% del PIB se destine a educación como ocurre en los países con mayor desarrollo económico y social .

2- Modernización y construcción de la infraestructura educativa. El 60% de las plantas físicas de las instituciones educativas amenazan ruinas, no poseen todos los servicios domiciliarios, muchas no tienen agua potable, no hay comedores escolares ni campos deportivos, faltan los materiales didácticos y de experimentación, carecen de computadores, no cuentan con conectividad.

3- Ampliación de Cobertura en preescolar. Colombia está ubicada en los últimos lugares en oferta pública educativa en el nivel preescolar; los grados de prejardin y jardín oficial son inexistentes, razón por la cual 1.500.000 niños de 3 y 4 años de edad están por fuera de la educación preescolar, solo 200.000 van al prejardin y jardín en instituciones privadas.

Gobiernos anteriores han querido engañar al país con programas asistencialistas de primera infancia prestado por el Bienestar Familiar, que son totalmente diferentes a la educación preescolar.

El Gobierno de Ivan Duque, aprovechando el acuerdo No 6 de 2.019 entre FECODE y Ministerio de Educación, construyó 12.000 aulas de preescolar y las entregó a 1.000 operadores educativos privados.Solo el 60% de la población infantil acceden al grado de transición en instituciones educativas públicas.

4- Reforma del artículo 67 de la Constitución Política para garantizar la educación pública como un derecho fundamental y por ende obligatorio y gratuito desde el prejardin hasta la universidad, en las edades entre los 3 años y hasta los 24 años.

5- Creación de una comisión de alto nivel académico, científico y pedagógico que elabore nuevos contenidos educativos y sean sustituidos los estándares y competencias impuestos al país desde hace 2 décadas.

El país necesita un sistema educativo que impulse las fuerzas productivas; recupere la memoria histórica; incentive el conocimiento científico y humanístico; desarrolle el pensamiento crítico; establezca principios y valores humanos; forme en la cultura, el arte, la estética, el trabajo, la ética y la democracia.

6- Restablecimiento de la autonomía institucional en los establecimientos educativos y la libertad de cátedra como derecho profesional del magisterio.

7- Expedición concertada de un nuevo estatuto que dignifique y profesionalice la labor docente.

8- Disminución del tamaño de clase para que se eleve la calidad de la educación. Colombia es el país de la OCDE que tiene más alumnos por salón.

9- Nombramiento de nuevos docentes para ampliar la cobertura educativa oficial; crear el prejardin y jardín publico, fortalecer el grado transición, jornada única, bachillerato rural, disminución del número de alumnos por aula.

10- Fortalecimiento presupuestal del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Eliminación de la unidad de caja en el manejo de los recursos de pensiones, salud y cesantías.

Pago oportuno de todas las prestaciones económicas solicitadas.

Establecimiento del servicio de salud para el magisterio, oportuno, eficiente y bien financiado. Hoy ha hecho crisis ese modelo de atención médico asistencial, los docentes y sus familias no aguantan más

11- Modificación de la ley 30 de 1.992 para que la cobertura de la educación superior crezca junto con las asignaciones presupuestales requeridas. El restablecimiento de la autonomía universitaria cercenada por ley en 2.015.

Señor Presidente Petro, quienes lo conocimos cuando era usted un estudiante brillante de economía, lo hemos seguido durante años de cerca en su praxis política, compartimos su ideales democráticos y progresistas. No encontramos en el discurso ni en las acciones que desarrolla el señor Ministro de Educación Alejandro Gaviria la concreción de políticas públicas educativas que haga realidad el sueño de millones de colombianos, entre ellos padres de familia y estudiantes, que claman porque la educación pública sea un derecho fundamental humano y no una mercancía o un nicho del mercado que produce jugosos dividendos a particulares.

Al Ministro de Educación se le nota de lejos su postura dilatoria frente a temas como las reformas constitucionales para establecer sin ambages, en primer lugar la educación como derecho fundamental de los colombianos. Y en segundo lugar el refinanciamiento de la educación pública hoy postrada en la miseria y el abandono.

En cambio se le ve al Ministro Gaviria inusitado interés de torpedear la reforma a la salud que impulsa la Ministra Carolina Corcho inspirada en la concepción de que la salud es un derecho y no el caldo de cultivo de negociados y corrupción que tanto dolor y muerte le ha ocasionado a los Colombianos.

Pareciera que Alejandro Gaviria quiere defender el legado de privatización y manipulación en salud y educación que le impuso al país el Presidente Juan Manuel Santos.

Consideramos que el Plan Nacional de Desarrollo es piedra angular del cambio que usted viene ejecutando.

En materia educativa se debe conformar una comisión donde estén los estudiantes, educadores, intelectuales, artistas, instituciones educativas, universidades y expertos que propongan verdaderas políticas públicas; la Educación y en particular la estatal es un derecho fundamental, puerta de entrada para el disfrute del resto de derechos culturales, económicos, sociales y político; pero también la educación es el motor histórico del cambio, con razón Paulo Freiré aseveró: " La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo".. este es un asunto de gran importancia estratégica y por ello no es conveniente para el país dejar el futuro educativo solamente en manos de un ministro

Gabriel García Márquez en el informe, Al Filó de la Oportunidad, de la Mision Ciencia Educación y Desarrollo, en julio de 1.994, construyó una poderosa y contudente proclama : ! Por un país al alcance de los niños !

Hoy, 29 años después, es posible que la proclama comience a materializarse bajo su gobierno y podamos derrotar a quienes para su provecho convirtieron los derechos fundamentales de los colombianos en mercancía y oportunidad de negocios, condenando al atrazo y sufrimiento a millones de compatriotas.

Cordialmente

Senén Niño Avendaño

Ex presidente de FECODE