¿Puede ser justo el capitalismo de Estado?

Por: Octavio Cruz González |

febrero 16, 2023

De entrada, dejo en claro que no soy un experto ni un estudioso de los sistemas económicos. Por lo tanto, no estoy intentando crear o escribir un tratado sobre economía, aunque con lo que voy a exponer hago un intento. Simplemente soy un ciudadano que aspira y desea vivir en medio de un Estado de derecho que contenga y propenda entre sus instituciones el poder suficiente para garantizar que el egoísmo, el individualismo o la avaricia de pocos no sea superior a la capacidad del Estado de garantizar la equidad y la justicia social para todos. Aclarado lo anterior, pongo en carpeta ciertas consideraciones sobre las explicaciones de las terminologías obtenidas en documentos especializados.

En Economipedia se dice que capitalismo de Estado es un modelo que prioriza al Estado como participante en la economía a través de sociedades estatales compitiendo con el sector privado dentro del sistema económico imperante en el país. El capitalismo de Estado en su nivel conceptual más básico establece que el Estado por medio de su gobierno, instituciones y medios de control dirige la vida económica, comercial y empresarial del país como si este fuera una gran empresa. De este modo, asumiendo que el control de la propiedad y la administración de los recursos y los factores de producción recaen en el Estado, diferentes teorías sociopolíticas e ideológicas identifican al capitalismo de Estado como un punto extremo del capitalismo, e incluso como una vertiente socialista o comunista.

En el portal Diccionario filosófico se expone que el capitalismo monopolista de Estado constituye el mayor nivel a que puede llegar la socialización de la producción bajo el capitalismo, pero no forma un estadio de desarrollo distinto del imperialismo, ni tampoco significa que el capitalismo se llegue a integrar pacíficamente al socialismo. Sin embargo, es clave señalar que en los países económicamente poco desarrollados el capitalismo monopolista de Estado es fundamental para garantizar que el particular no intensifique la explotación descontrolada de los derechos de los trabajadores, ni aplaste e impida el sindicalismo y los movimientos de origen obrero.

Básicamente, desempeña un papel progresista, estimulando el avance de la economía y contribuyendo a consolidar la independencia nacional con respecto al capitalismo internacional y salvaje. Para enjuiciar al capitalismo de Estado es indispensable tener en cuenta el papel que juega a nivel social, ya sea estimulando una economía popular o protegiendo los intereses monopólicos de unas élites burguesas. Lenin manifestaba que “el paso al socialismo puede realizarse también a través del capitalismo de Estado, si el poder del Estado se halla en manos de la clase obrera". El capitalismo de Estado es una forma de economía capitalista que se caracteriza por la transformación de las empresas privadas en empresas estatales y por el control del Estado sobre la vida económica del país.

Por su parte, en Wikipedia encontramos las siguientes definiciones de capitalismo de Estado: Se dice que capitalismo de Estado es una denominación utilizada para referirse a los sistemas económicos en los que el Estado realiza actividades económicas mediante empresas estatales (incluyendo procesos de acumulación de capital, gestión centralizada y trabajo asalariado) o cuando existen agencias gubernamentales corporativas (organizadas bajo los parámetros de gestión empresarial) o de empresas publicas cotizando en las bolsas donde el Estado tiene acciones de control. Socialismo de Estado es el término usado para designar a alguna teoría o praxis socialista que defiende el uso importante de los instrumentos del Estado para la construcción de algún modelo socialista; es decir, que busque universalizar de forma igualitaria la producción y la distribución de la riqueza en una sociedad.

El Estado socialista es un objetivo que deben perseguir todas las sociedades humanas como la mejor y única alternativa que existe para garantizar una mínima equidad entre sus componentes, mirar por el retrovisor de la historia los malos ejemplos hasta hoy puestos en practica es una equivocada visión, además de una errática decisión cuando estamos enfrentando escenarios distintos en cuanto la población global alcanza cifras inmanejables para cualquier democracia, e injustificable mantener y sostener sistemas capitalistas promotores de la riqueza individual como alternativa válida.

La realidad está indicando un punto de quiebre existencial sobre el planeta: la humanidad se queda en lo que estamos, o sea inequidades, injusticias, violencias, deforestaciones, contaminaciones, corrupciones y un prolongado listado de problemas, o empezamos a considerar otras opciones que permitan una convivencia comunal y posible. Aunque sea una decisión que se toma de manera individual es un procedimiento de beneficio general.