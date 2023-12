Benjamin Netanyahu – “Mr. Security”. ¿Un "nazi del siglo XXI"?

Por: Carlos García Tobón* |

diciembre 27, 2023

Así lo considera la revista francesa satírica Charlie Hebdo, conocida por su racismo y supremacismo eurocéntrico, pero que acertó con esta caracterización del mas grande asesino del siglo XXI. Supera cualquier Auschwitz porque en esa época poco se conocía de los campos de concentración nazi y no había prensa libre ni redes para denunciar los abusos del Reich. Lo hace y los justifica con desfachatez, mentiras y cobardía.

Lo actual es que Bibi Netanyahu está luchando por sobrevivir políticamente. Antes del 7-O ya se enfrentaba a una crisis de su propia cosecha, tras haber impulsado una reforma que reescribía la Ley Fundamental israelí de manera que el poder judicial quedaba bajo el control de la Knéset (el parlamento unicameral de Israel), poniendo fin a su condición de rama separada pero igualitaria del gobierno, es decir, reducir el poder del Tribunal Supremo y aumentar el del Parlamento. Otra prueba más en contra del mito occidental de que Israel fuese la "mayor democracia de Oriente Medio".

Ese acto puso a los israelíes al borde de tumbarlo, pues cientos de miles de manifestantes salieron a la calle durante más de un año para denunciarlo. Pero lo que hace que Netanyahu sean aún más despreciable, es que esa ley contra las funciones del Tribunal Supremo es una maniobra de poder pestilente, pues lo que propone pretende evitar que el sistema judicial israelí lo juzgase por tres acusaciones de corrupción que, si fuera declarado culpable -bastante probable- lo habrían llevado a la cárcel durante muchos años.

Los proyectos de ley que el Gobierno de Netanyahu quiso aprobar, deben ser analizados en el marco de un país que no tiene Constitución, solo un abanico de leyes básicas, con valor cuasi constitucional que deben ser consultadas regularmente con el Tribunal Supremo, único organismo capaz de poner un poco de orden en el religioso país de los judíos. Este organismo tampoco ha sido democrático pues ha confirmado reiteradamente la legalidad de la tortura; aunque paradójicamente, Netanyahu considera que es unpeligroso organismo de ultraizquierda. Esta es la opción jurídica en un país sin Constitución, o sea, sin un conjunto de leyes estables que deberían garantizar los derechos de los miembros de su sociedad.

La Knéset aprobó una polémica ley que define al país como un Estado exclusivamente judío.

La ley conocida como de "Estado nación judío" baja de categoría al árabe como lengua oficial dejando solo el hebreo en tal condición. También expresa que avanzar con los asentamientos judíos (pensemos en Cisjordania) es un interés nacional. La legislación cambiará el actual estatus oficial de Israel que reza: "Estado judío y democrático". También establece a Jerusalén "unida y en su totalidad" como su capital.

Los parlamentarios árabes israelíes condenaron la legislación, pero el primer ministro, Benjamín Netanyahu, elogió la decisión como un "momento definitorio". La norma, respaldada por el gobierno de derecha, dice que "Israel es la patria histórica del pueblo judío y donde tienen el derecho exclusivo de ejercer su autodeterminación nacional".

Entonces Netanyahu fue acusado y acosado por miles de manifestaciones en su contra cuando impulsó una reforma legal que debía impedir que los magistrados vetaran leyes o nombramientos de altos cargos por "no ser razonables". Otra ley plantea que el Parlamento, por mayoría simple, bastaría para desactivar una sentencia del Supremo. Contra esa reforma de Bibi se movilizaron durante 18 meses miles y miles de judíos, derechistas, reservistas, etc. Pero llegó la Inundación de Al Qasa, pasaron al desconcierto y se replegaron los manifestantes.

No especulan quienes sostienen que el sanguinario y belicista Netanyahu está más seguro en su puesto de primer ministro mientras dure la guerra, y que conscientemente ignoró varias alertas de que una ofensiva de Hamás se estaba fraguando, para justificar su endemoniada contraofensiva. EEUU “ignoró” durante un año los planes de Japón sobre Pearl Harbor.

Además, Netanyanhu es un cobarde. El Bibi tan vehemente en su radicalismo verbal es un cobarde en realidad. El romance con Trump no tuvo final feliz, cuando el americano reveló cómo Netanyahu se escabulló en el último momento del complot conjunto entre Estados Unidos e Israel para asesinar al carismático general iraní Qassem Soleimani, y luego se apresuró a intervenir más tarde para atribuirse el mérito. Un cobarde que asesina desde un sillón en la Casa Blanca recrimina a Bibi, el asesino sionista que se escondió, pero que fue el aguijón para el asesinato de Soleimani.

La cobardía parece ser la mayor condición de los armados hasta los dientes. Así lo hizo el sionismo cuando asesinó a Ahmed Yassin, el fundador de Hamás, quien era cuadrapléjico y ciego. Salía de la mezquita en silla de ruedas y se dirigía a su casa a 100 m cuando fue destruido por un misil lanzado desde un helicóptero israelí. En esa época Gaza estaba invadida y ocupada por el ejército sionista, pero los cobardes no matan de frente, como si matar anónimamente desde un helicóptero rebajara la responsabilidad criminal del asesinato. ¡Qué cobardes! Los luchadores de la Intifada y los jóvenes palestinos ardieron de dolor y son los que hoy enfrentan el encarcelamiento en Gaza, la humillación del muro y el intento de borrarlos del mapa. Pero nunca desaparecerán a pesar de la barbarie de la “inteligencia sionista”.

Una investigación del New York Times publicada el jueves 21 encontró que Israel utilizó " bombas de 2.000 libras que representaban una amenaza generalizada para los civiles que buscaban seguridad en el sur de Gaza", al tiempo que llamó la atención sobre el suministro de Estados Unidos a Israel con "más de 5.000" de ese tipo de municiones, durante el transcurso de su guerra contra Hamás.

A hoy, Netanyahu sabe que no sobrevivirá a este juicio mundial y de los electores en Israel. Ha muerto políticamente y la sangre palestina es su único soporte en una sociedad de odio y venganza. No solo por ser responsable del colapso de las defensas militares, sino, porque les vendió a los israelíes la ilusión de que el problema de la seguridad estaba resuelto y Gaza estaba aislada. Que Hamás era incapaz de amenazar a Israel, y que se podía ocupar la Cisjordania palestina, por lo que las FDI tenían que concentrarse ahí, en proteger a los colonos dementes, pero no solo protegerlos cuando son los agresores, sino también colaborando con ellos en sus “pogromos” contra los palestinos. Esos ultraderechistas son la base social y electoral de Bibi.

Tenemos que ser realistas respecto a cuál es el objetivo final de Israel, porque decir que quiere acabar con Hamás por completo no es lógico ni posible, además, pone en tela de juicio los objetivos de la "campaña militar" dirigida por el gobierno de “Israel” en la Franja de Gaza y cuestionó su verdadero propósito. El exministro de Defensa Benny Gantz, por su parte, ha dicho que el nuevo gobierno está "unido" y preparado para "borrar de la faz de la tierra esa cosa llamada Hamás". Otros militares afirman que deben matar a los tres dirigentes de Hamás pero es una estupidez como propuesta final, cuando no se sabe si están en Gaza o no, es como buscar un mosco en un cuarto oscuro con ojos y oídos tapados que está fuera.

Netanyahu anunció hace unos meses en la Asamblea General de ONU que se estaba forjando un nuevo Oriente Medio, y lo ilustraba mostrando un mapa en el que Israel se había apropiado definitivamente de toda Palestina, no aparecía Gaza. ¿Estaría dando a entender que la política de “tierra arrasada” en Gaza ya estaba planeada y decidida? Obvio.