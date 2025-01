Nacional y el negociazo que hizo antes de empezar la Liga BetPlay: más de $20 mil millones en abonos

.Publicidad.

El inicio de la Liga BetPlay 2025-1 está a la vuelta de la esquina y los equipos siguen preparándose, tanto en el tema de las contrataciones, como en el tema de la venta de boleterías. Algunos de los clubes de la competición ya presentaron su plan de abonos, para que sus fieles seguidores no se pierdan ni un solo partido, y a uno al que le está yendo bastante bien con esta forma anticipada de vender las entradas es al verde paisa. Los abonados de Atlético Nacional ya superan los 20 mil y esa cifra se resume en la entrada de buenos millones para el club.

Algunos de los fichajes del equipo han sido fundamentales para la buena respuesta de los aficionados con los abonos. Foto: nacionaloficial

¿Cuántos abonos ha vendido Atlético Nacional para el primer semestre de 2025?

Según lo confirmó el equipo de comunicaciones de Atlético Nacional, el número de abonados a corte de este 20 de enero de 2025 es de 21.393. Este número, no solo supera al del segundo semestre de 2024, cuando se rozaron los 20 mil abonados, sino que representa, aproximadamente y en promedio, ventas por más de 20 mil millones de pesos. Como es sabido, los abonos del equipo van desde los $457.000 hasta los $2.115.500 para antiguos, y desde los $555.000 hasta los $2.571.500 para nuevos, por lo que los cálculos, que no tienen la capacidad de abonos por localidad, pues no fue publicada, arrojaron ese valor.

Y es que, sumando los valores de los abonos para antiguos y nuevos, y sacando el valor promedio de cada abono, que alcanza $1.130.000 aproximadamente, entonces el monto total alcanzaría los $24.700 millones, aclarando que ese valor no es oficial y que fue resultado de los datos entregados por el club en su plan de abonos. Aun así, queda claro que el verde paisa ya pudo haber tenido una considerable ganancia en boletería, asegurando poco menos del 50% de la capacidad del Atanasio Girardot, tanto en Liga como en Libertadores, y eso que las competiciones ni siquiera han arrancado.

