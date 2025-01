El papá de Lucho Díaz, un mago para producir estrellas del fútbol: 3 hijos, 3 cracks

El barranquero no solo es el papá de Luis Díaz, sino también de Roller y Jesús. El primero ya jugó en Portugal y el segundo fue fichado por Junior para 2025

Hablar de dinastías de futbolistas en Colombia no es tan usual como sí lo es en otros países. En Argentina están los Simeone; en Países Bajos, los Kluivert; o en Italia, los Maldini. Aun así, en los últimos años, un apellido de la costa, muy relacionado con el vallenato, se ha vuelto protagonista en el balompié nacional. El apellido Díaz no ha dejado de estar en los titulares; y no solo por Lucho, sino porque su padre ha sido un verdadero fabricante de talentos. Todos los hijos de Mane Díaz son jugadores, a tal nivel, que Roller y Jesús, hermanos de Luis Díaz, ya lograron estar en el fútbol de élite.

Mane Díaz junto a sus hijos Luis, Roller y Jesús, en el día de su cumpleaños. Foto: mane_diaz_26

Y es que, como bien lo dijo el periodista Bonato Solano, amigo de los Díaz, en El Espectador: "En esta familia, el que no es músico es futbolista". Todo empezó con Luis Manuel Díaz, nombre de pila de Mane, en su natal Barrancas. Allí se inclinó por las dos profesiones: la del canto, haciendo parte del grupo Juventud Vallenata, y la del fútbol, jugando en el equipo aficionado Juventud Cerrejón. Y aunque no pudo brillar en ninguna de las dos, sí logró que sus herederos se convirtieran en verdaderos cracks: Luis en Liverpool, Roger en el fútbol portugués, y Jesús como la nueva contratación del Junior.

Luis Díaz, el baluarte de Mane Díaz en el fútbol internacional

Si bien Luis Díaz no necesita presentación, ya que es el futbolista más famoso de la familia Díaz, no está de más hablar del gran apoyo que significó Mané Díaz en el inicio de su carrera. Cuando dio sus primeros pasos en el equipo El Cerrejón, ya había tenido una amplia experiencia en el balompié, pues su progenitor lo había formado. En las empolvadas calles de Barrancas fue donde hizo sus primeros regates, dio sus primeros pases e hizo sus primeros goles, y todo bajo la dirección de Mane. Es más, fue junto a uno de sus hermanos que lo llevó a probarse al Barranquilla FC, donde dio el salto al fútbol profesional.

Inicios de Luis Díaz en el equipo El Cerrejón, acompañado de su papá. Foto: mane_diaz_26

De ahí en adelante, lo que ha hecho Luis Díaz no ha sido sino sorprender a los amantes del balompié. Logró ser contratado por Fuad Char en el Junior en 2017. Dos años después, conquistó a las directivas del Porto para dar el salto a Europa. Y luego, a punta de los mismos regates que le enseñó su papá, firmó su llegada a la Premier League, al Liverpool, por 47 millones de euros. En este momento, es el jugador colombiano más caro y lidera el ranking de los cafeteros más cotizados de todos los tiempos, alcanzando un precio de 85 millones de euros.

Roller, el talento que tiene en pausa el balompié

El segundo hijo de la familia Díaz es Roller y nació dos años después de Lucho. Su niñez no fue tan distinta a la del extremo de la selección Colombia, teniendo un balón debajo del brazo y a su padre como mentor. Con Luis como compañero predilecto, hizo parte de la misma escuela donde el jugador del Liverpool empezó a brillar, y fue también allí donde logró hacerse un nombre como un atacante con definición y filigrana. Eso lo llevó a hacer parte de las juveniles del Junior de Barranquilla y a firmar, muy joven, su llegada al fútbol europeo.

Roller Díaz haciendo parte de las fuerzas juveniles de Junior de Barranquilla. Foto: rollerdiaz08_

En 2022, luego de haber estado entrenando en la cantera del club tiburón, un equipo portugués se fijó en él y lo llevó a probarse en la plantilla sub-23. Ese equipo fue el Académica de Coimbra, un histórico club luso que, en la actualidad, hace parte de la tercera división del fútbol del país. Allí tuvo algunos meses de prueba y, aunque tuvo algunas actuaciones interesantes, no logró mantenerse. En la actualidad, Roller Díaz se encuentra sin equipo, pero no sería raro que en un futuro se convierta en una de las contrataciones promesa del fútbol colombiano.

Jesús, el diamante en bruto de los hermanos Díaz

Finalmente, el hijo que cierra la gran dinastía de futbolistas Díaz es Jesús, el hijo menor de Mané Díaz. Con 20 años, es una de las grandes promesas del fútbol nacional, no solo por ya haber tenido experiencia internacional, sino porque acaba de ser una de las más sonadas contrataciones del Junior. Vivió su infancia viendo cómo sus hermanos eran considerados los cracks del pueblo y, como era de esperarse, también quiso ser futbolista profesional. Su aventura inició en Barranquilla FC y, simulando la carrera de sus hermanos, también dio el salto al fútbol internacional firmando con un club portugués.

Jesús Díaz vistiendo la camiseta del Porto de Portugal. Foto: jesusdiaz1023_

En 2022, Jesús logró llegar a la filial del Porto que juega en la segunda división de Portugal y tener un fogueo que le sirvió, luego, para ser uno de los jugadores titulares del equipo barranquillero. En 2023, retornó al club de su debut para jugar más de 50 partidos y convencer, como su hermano mayor, al mismísimo Fuad Char. El juvenil es el segundo Díaz en hacer parte de la plantilla profesional de los curramberos, demostrando una gran calidad como medio extremo y también como anotador.

No hay duda de que, así como sucedió en el vallenato, la dinastía Díaz también se está abriendo camino en el fútbol y que todo ha sido gracias a la guía de Mané Díaz. Como bien dice un dicho, a veces los hijos son los encargados de cumplir los sueños de los padres y, con Luis, Roger y Jesús, no hay duda de que el "guajiro mayor" ha cumplido todas esas metas que en el pasado no logró alcanzar. Ahora queda la expectativa de si sus hijos también conseguirán tener herederos tan buenos con la pecosa.

