Así puede ver los graciosos detrás de cámara de la novela de Rigo; más de un actor queda mal

.Publicidad.

Si hay algo que no le ha faltado a la producción del canal RCN, es la comedia. Este gran proyecto además de contar la vida del ciclista, también ha buscado sacarle una risa a quienes se conecten con esta historia. Claro que para que todo suceda, los actores deben tener una gracia única y por supuesto divertirse con su trabajo. Y la verdad es que parece que lo hubiesen hecho bastante, por lo que se ve en la televisión y detrás de cámaras. Claro que los televidentes no sabían cómo ocurría durante las grabaciones de la novela de Rigo, hasta ahora. Son varias las escenas y bloopers que se dieron a conocer hace poco por parte del canal.

Así es el gracioso detrás de cámaras de la novela de Rigo

No hay un solo actor de la novela de Rigo que no hable maravillas de este trabajo. Todos se han sentido agradecidos con el canal y con la oportunidad que tuvieron de estar en la producción. Además, muchos han confesado que estar en este proyecto fue emocionante y alegre. Y es que, no hay que ver más de un solo capítulo para notar la química que hay entre los actores. Ciertamente ha habido una buena relación entre ellos y prueba de esto es el detrás de cámaras de la novela de Rigo. Hace poco, el canal mostró algunos de los bloopers de la novela, los cuales son un fiel reflejo de esto.

..Publicidad..

|Le puede interesar 5 curiosidades de las canciones que fueron hechas para la novela de Rigo

...Publicidad...

Golpes, risas y mucho más es lo que se ve en este video publicado por el mismo canal RCN. Más que un trabajo que pueda ser agotador, a todos se les pude ver felices y disfrutando de estos momentos. Es imposible no decir que estos momentos le dan un toque de gracia a las escenas que se están grabando. Eso sí, más de uno de los actores de la producción se llevó un susto y algunos se enredaron en sus líneas. Algunos se quedaron en blanco y otros hasta improvisaron sin sentido. Mejor dicho, todo un caso el detrás de cámaras de la novela de Rigo. Muy similar al que ven los televidentes cada noche.

....Publicidad....

Vea también: