5 curiosidades de las canciones que fueron hechas para la novela de Rigo

.Publicidad.

Esta producción de RCN no solo ha conquistado con la historia de Rigoberto Urán y sus personajes, sino que también las canciones que se produjeron para armonizar el relato han sido un gran éxito. En redes sociales uno de los aspectos más comentados de la novela de Rigo es la canción ‘Hijo de Urrao’, pues su letra y particular estilo han logrado encantar a muchos.

Lo particular es que muchos no saben que quien canta esta canción es un cantante paisa que participó en La Voz Colombia. Le contamos otros 5 curiosidades que tal vez usted no sabía de las tres canciones que se realizaron para ‘Rigo’.

..Publicidad..

| Vea también: Este es el hombre detrás de las populares canciones de Rigo

...Publicidad...

Curiosidades de las canciones de la Novela de Rigo

Las canciones fueron producidas entre tres países; China, Estados Unidos y Colombia.

Solamente se iba a hacer una canción, pero después se sumaron ‘Michelle’ y ‘Paisa aventurero’.

El cantante Daniel Lema se conoció con el ciclista Rigo Urán mucho antes de la novela, nunca pensó que terminaría siendo la voz de la banda sonora de su novela.

El compositor y productos de las canciones se llama Rafael García y es bogotano.