Así nació Chevrolet, la marca gringa que se inventó un piloto de carreras

.Publicidad.

El sector automotriz está lleno de historias increíbles; la creación de una marca, siempre será algo que llame la atención de muchos y cómo no. Saber cómo arrancó la empresa que hoy fabrica el carro en el que andamos, puede llegar a parecernos sorprendente. Por ejemplo, quizás no muchos lo sepan pero los inicios de Chevrolet se remontan a inicios del siglo pasado. Así es, la famosa marca que nació en Detroit ya tiene más de 100 años de operaciones. Si bien es cierto que han tenido que superar múltiples obstáculos, siguen creciendo y ofreciendo modelos únicos.

A nivel global, la marca es muy reconocida por su amplio portafolio y los vehículos tan característicos de la marca. De igual manera, siguen avanzando y demostrando que están presentes en la industria. Es por eso que hoy en día vemos modelos nuevos y también su apuesta de vehículos sostenibles. Aunque acá, han sufrido golpes con el cierre de la plata de General Motors, siguen demostrando su resiliencia y experiencia. Una marca que sin duda, ha aportado mucho a este sector y así es cómo arrancó todo hace más de 100 años en Estados Unidos.

..Publicidad..

Así es como nace Chevrolet en 1911, hace más de 100 años

La historia de esta empresa es algo llamativa y hasta curiosa, por decirlo de alguna manera. Se dice que la inspiración de darle vida a una compañía como esta, provino de Louis Chevrolet; este hombre era un piloto de carreras y también era mecánico, provenía de Suiza. Pero la idea que tenía se logró concretar en conjunto con William Durant, hombre de negocios que años atrás había creado General Motors. Es así como en 1912, poco después de haberse creado Chevrolet (1911), sale al mercado el Classic Six. La marca rápidamente toma gran relevancia en el sector y su reputación comienza a ser muy buena.

...Publicidad...

Nace Chevrolet en 1911 en Detroit.

|Le puede interesar Vespa, la icónica moto italiana inventada por un ingeniero de aviones que nunca pasa de moda

....Publicidad....

En 1913, el nombre de Chevrolet toma más fuerza al hacer historia en las 500 millas de Indianápolis. Poco a poco la marca fue demostrando su valía, por lo menos en la década de 1920 introdujo varias innovaciones muy llamativas. El motor de seis cilindros fue una de las joyas de la marca y en 1930 llegó a producir 7.000.000 de vehículos. Para 1939 la marca presenta la que sería la primera station wagon, aunque la Segunda Guerra Mundial tendría sus consecuencias. Finalizado el conflicto, Chevrolet siguió presentando modelos novedosos como el Bel Air.

Chevrolet Corvette, uno de los vehículos más icónicos de la marca.

Llegamos a 1953, cuando la marca revolucionó el sector automotriz al presentar su tan querido Corvette. Un deportivo con mucha presencia y que debido a su popularidad, se empezaron a crear versiones mejoradas con el paso de los años. Para 1960, la marca ya tenía un nombre muy importante en la industria y había conseguido posicionarse muy bien con su portafolio. En 1970 se presenta el Vega subcompacto, el cual fue un éxito en América tras algunas mejoras que se le hicieron.

La marca estadounidense siguió creciendo y ampliando su portafolio

Además de los modelos ya mencionados, también se presentó el Camaro. Este vehículo llegaba para darle competencia al Ford Mustang y sí que lo ha hecho por varios años. Claro que con el paso de los años también empezaron a darle vida a múltiples modelos y versiones más modernas de sus vehículos. Sin embargo, la marca también se ha esforzado por empezar a ofrecer vehículos más acordes a lo que el público desea en la actualidad. Prueba de esto son las grandes innovaciones en su portafolio, por lo menos en Colombia. Recientemente hemos visto nuevos vehículos, mejor equipados, con mejor tecnología y seguridad.

La marca también le ha apostado a los modelos eléctricos. Una prueba de esto es la Blazer EV, un SUV de grandes prestaciones y muy competitivo en el mercado actual. Junto a este vehículo, también se encuentra la Equinox EV, la cual brilla por su increíble diseño y autonomía. Chevrolet no ha dejado de trabajar y sigue buscando la manera de ofrecer un portafolio muy completo y actualizado. Eso sí, siguen manejando vehículos asequibles y con grandes prestaciones. A pesar de los múltiples retos que han tenido que superar, siguen presentes en el sector.

Recordemos que hace algunos meses, la marca sufrió un duro golpe, pero se ha sabido levantar. El cierre de la planta de General Motors en Colombia fue algo inevitable, pero Chevrolet no dejó Colombia. Hoy la vemos fuerte y saliendo adelante con un portafolio maravilloso. Sin duda alguna, una marca resiliente, que mira hacia al futuro y es capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo. Es que, ya son más de 100 años de historia, en los que han tenido que enfrentar retos, pero en todos, han salido bien librados.

Vea también: