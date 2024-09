Vespa, la icónica moto italiana inventada por un ingeniero de aviones que nunca pasa de moda

.Publicidad.

Es probable que muchos conozcan esta icónica marca, incluso, que hayan visto rodar alguno de sus modelos actuales. Pasan los años y esta icónica marca no pierde popularidad y sus motos no pierden vigencia. Su estilo, es clave para que el paso de los años no le afecte, todo lo contrario. De hecho, se podría decir que una Vespa es el sueño de muchos y con justa causa. No solo se estarían transportando en un modelo increíble, lo harían también en una leyenda de la industria automotriz. Pero, para entender cómo es que la marca se convierte en esto, es necesario echar un vistazo al pasado.

Si bien es cierto que el hombre detrás de esta motoneta es don Enrico Piaggio, debemos ir mucho más atrás. Es que, la compañía familiar de los Piaggio, tiene demasiado historia por contar. Además, desde su fundación, estuvo involucrada en el tema automotriz y mucho más. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial cambió todo y fue a partir de ahí que nació la idea de darle vida a esta icónica motoneta. Así es como inicia la historia de Vespa, la leyenda.

De esta forma nace la popular Vespa, la moto de Enrico Piaggio

Antes de ir con don Enrico, debemos viajar un poco atrás, al periodo de Rinaldo Piaggio. Este hombre fundó la empresa en 1884 y ésta se dedicaba a la fabricación de barcos; aunque también se involucró en la industria ferroviaria, en la fabricación de furgones, autobuses e incluso de motores. La Primera Guerra Mundial les permitió ingresar al mercado de los aviones y tomaron gran fuerza en este segmento. Su planta en Pisa fue clave para esto, lastimosamente, la Segunda Guerra Mundial fue la que golpeó más duro la compañía. Ahora eran blanco militar y sus fábricas fueron bombardeadas.

Así lucía la que es considera como la primera Scooter.

Ahora, los hijos de don Rinaldo eran los encargados de levantar la empresa familiar. Entonces, fue Enrico quien tuvo la maravillosa idea de poder darle vida a un vehículo asequible y de bajo costo. La idea de este, era ser una opción tras el caos de la Segunda Guerra Mundial. Fue así como, Enrico, junto a Corradino D’Ascanio y Mario D’Este, empezaron a trabajar en la considera como la primera scooter. Claro que tuvo su trabajo y tuvieron que corregir varias cosas. Sin embargo, la visión de Enrico se logró consolidar y fue así como nació el prototipo MP6. Entonces, debido a su diseño, Piaggio exclamó "Parece una avispa", iniciando esta nueva historia.

Así se veían las primeras Vespa.

Es así como en 1946 se presentan las patentes de la que fue la primera Vespa de 98 cc. Don Enrico tuvo mucha fe en el proyecto y decidió producir una gran cantidad de unidades. Fue lanzada en dos versiones y tan solo un año después, nace la Vespa 125. Para 1948, la empresa Piaggio ya había conseguido producir 19.822. Enrico siguió trabajando y busco la manera de llevar su famosa Vespa al exterior, donde ya miraban con curiosidad hacía Italia, gracias a este modelo. Para 1953, la marca ya estaba presente en varias partes del mundo, llegó a producirse en más de 13 países y se comercializó en 114 países.

La leyenda no deja de crecer, pese a su competencia

La Vespa dejó de ser una simple motoneta o scooter, para ser una leyenda en Italia y a nivel mundial. Gracias a su éxito mundial, ésta moto se convirtió en el caballo de guerra de Piaggio, no teniendo rival. Sin embargo, no es un secreto que con el paso de los años, se intentó replicar lo hecho en Italia. De hecho, hoy en día hay una gran cantidad de marcas que manejan diseños muy similares. Sin embargo, Vespa sigue siendo Vespa y parece ser difícil que alguien supere lo hecho por la compañía Italiana. Es tal la fama de este modelo, que incluso puede alardear de haber sido parte de películas, literatura y mucho más.

Es que, Piaggio ha logrado vender más de 18 millones de este modelo, a lo largo de la historia. De esta manera, la marca italiana sigue siendo un éxito a nivel mundial. Incluso sigue siendo líder, pese a la competencia que puede tener de otras marcas y modelos de otros segmentos. Según se sabe, a Colombia aterrizaron las primeras Vespa en 1955 y en menos de 10 años ya tenían su club en el país. Aunque en un inicio este no fue muy popular, en la actualidad hay varios grupos de este modelo en todo el país.

Actualmente, esta motocicleta es importada actualmente por Los Coches, quienes lo hacen desde el año 2020. De hecho, esta importante compañía importa en el país varios modelos del PIAGGIO GROUP. Es así como tenemos asegurado que en Colombia, la historia de esta compañía siga estando activa. Aunque, a nivel mundial, sigue siendo un éxito y seguramente, la primera scooter, favorita de gran parte del mundo. Una motocicleta que no pierde vigencia y que ha envejecido muy bien.

