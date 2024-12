- Los británicos detrás de Jaguar, la marca de carros de lujo que empezó haciendo partes para moto

.Publicidad.

Hay historias de marcas y empresas que son muy peculiares. No muchos conocemos el origen de las compañías de los carros en los que andamos o de los vehículos de nuestros sueños. Sin embargo, cuando descubrimos cómo inició todo, quedamos totalmente sorprendidos. Esto es justo lo que ocurre cuando se conoce con profundidad el nacimiento de la marca de carros lujosos, Jaguar. Seguramente hoy en día todos reconozcamos su logo y tengamos idea de algunos de los modelos. Aún así, no todos saben cómo fue que inició la historia de esta compañía que hoy es un éxito.

Es probable que no todos tengan idea de que esta compañía no nació fabricando carros. De hecho, su primer negocio estuvo enfocado en las motocicletas, no en el ensamble o fabricación de ellas. Pero el paso del tiempo e incluso la guerra, causaron que todo fuese diferente para Jaguar. Hoy vamos a descubrir cómo fue que esta marca británica logró convertirse en lo que es hoy en día. Una historia que dejará a más de uno con la boca abierta y admirando el gran trabajo que ha realizado esta compañía. Acompañanos en esta aventura que arrancó hace más de 100 años.

1922, año en que arranca la empresa de William Lyons y William Walmsley

Como ya lo mencionamos, Jaguar no arrancó dedicada a lo que hacen hoy en día, de hecho, su nombre era diferente. En aquel entonces, los sidecars, complemento para las motocicletas, era muy populares. Ante este creciente mercado, en la localidad de Blackpool, inicia Swallow Sidecar Company. El éxito que consiguieron los británico fue casi que instantáneo y con el tiempo se permitieron ampliar su negocio. Para 1928, su compañía empieza a fabricar las carrocerías de los famosos Austin Seven. Su paso a este nuevo mercado también significó el cambio de su nombre y pasaron a llamarse Coach Building Company.

Jaguar SS1. Foto de Mr. Choppers.

Del lugar en el que iniciaron pasaron a tener una nueva sede en Coventry. Fue en 1931 que se conoció el que sería una pequeña muestra de lo que sería en el futuro lo que hoy conocemos como Jaguar. Nos referimos al SS 1, primer modelo de la marca, presentado en el Salón de Londres de aquel año. La reputación de la marca siguió creciendo cuando salió al mercado el SS 100, un pequeño deportivo de grandes prestaciones. Este fue lanzado en 1934 y su precio asequible lo convirtió en un vehículo muy popular. Sin embargo, un hecho histórico cambiaría todo lo hecho hasta ese entonces.

Jaguar SS 100. Foto de DeFacto.

Llega la Segunda Guerra Mundial y la gran mayoría de empresas británicas deben centrarse en el conflicto. Los sidecares vuelven a fabricarse en su sede en Coventry, destinados para el ejército del país. Pese a este hecho, la empresa consiguió salir adelante y en 1945 cambió su nombre a Jaguar Cars ltd. Un nombre que de hecho ya había rondado entre los trabajadores de la compañía. William Lyons lo había propuesto para lanzar la que sería su primera berlina y que desde su nombre, pudiera expresar lo que ofrecía su vehículo.

Nace Jaguar y la compañía se convierte en un éxito absoluto

Bajo su nuevo nombre, volver a alcanzar el éxito solo era cuestión de tiempo. Entonces, llega el vehículo que consagraría a Jaguar de manera internacional, el XK 120, capaz de lograr los 200 km/h. Para los 60, adquieren la marca, también británica, Daimler y la fábrica de motores Coventry Climax. Hizo esto mismo con la British Motor Corporation, lo que le dio un lugar privilegiado en Reino Unido. Entonces son lanzados al mercado modelos de gran importancia para la marca como el Jaguar E o el XJ. Pero como todo lo que sube, tiene que bajar, la empresa pasó por un duro periodo.

Jaguar E-Type

Durante los 70 su fiabilidad y prestigio se perdió, y tenían que recuperar lo que con tanto esfuerzo habían conseguido. Es entonces cuando aparece Ford y adquiere Jaguar, sumándose a la marcas adquiridas por este gigante de Estados Unidos. Pero fue hasta 2008 cuando el gigante grupo Tata, proveniente de la India, compró Ford, Jaguar y Land Rover. La gran inversión hecha por este grupo fue clave para que la marca británica recuperara el lugar de prestigio que había tenido años atrás. Claro que lo más increíble, fue la decisión que tomaron respecto a esta marca y que ha sorprendido.

Por lo que se sabe, Jaguar renovará todo su portafolio en 2025 y será 100% eléctrico. Para muchos podría ser algo descabellado, pero hoy en día el mercado de vehículos de movilidad sostenible, está creciendo notablemente. La marca tendrá un cambio total y espera ser completamente original y que ningún modelo se parezca al algo antes visto. Se espera que el 2 de diciembre, se conozcan novedades de lo nuevo que traería Jaguar, que se está reinventando por completo. Una noticia que tiene a muchos impactados y que ha causado mucha expectativa entre el público.

