Así es la lista definitiva de los 5 mejores cantantes de música popular según la IA

En Colombia, uno de los generos musicales más consumidos es la denominada música popular. Un género que tiene muchos años de existencia y es tan conocido como amado por los colombianos, pero que cuando alguien se lo quiere explicar a personas de afuera podría no resultar tan comprensible. Como su nombre lo indica, el término popular está relacionado con la palabra pueblo; pero en este caso no refiere a la cumbia o la salsa, que en algunas regiones del país podrían ser consideradas de esta manera. Sino a un tipo de música que también suele denominarse ‘música de despecho’. Mejor dicho, los cantantes de música popular musicalizan los momentos hechos para ahogar las penas.

En este país han existido todo tipo de artistas que se han especializado en este estilo: Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Jhonny Rivera, Jessi Uribe, Alzate, Francy, Paola Jara, Luis Alfonso y muchísimos más. Lo que hace que si se le pregunta a la inteligencia artificial por cuáles de estos artistas son los preferidos por los colombianos, hasta el propio algoritmo no pueda tener una respuesta clara.

También es cierto que al algoritmo hay que guiarlo, no basta con hacerle la pregunta, sino que se le tienen que dar algunos ejemplos para que no se confunda a la hora de interpretar el término música popular. Ampliamente comprensible para los colombianos, pero no tanto para quienes visitan el país.

Estos son, para Gemini, los mejores cantantes de música popular.

Jessi Uribe, El Rey de la Música Popular

Jessi Uribe no sólo es uno de los más queridos, sino uno de los que más cobra, pidiendo por cada uno de sus shows sumas superiores a los 100 millones de pesos.

El artista que es conocido por sus éxitos “Dulce pecado”, “Le hace falta un beso” y que recientemente participó en el sencillo “Lo que ella necesita” de Luis Alfonso, no solamente es popular en Colombia, sino en Estados Unidos, donde acaba de anunciar una gran gira.

El aventurero con voz poderosa, Yeison Jiménez

La IA de Gemini reconoce la poderosa voz de Yeison Jiménez y aclara que también se destaca por tener una gran energía en el escenario.

Yeison Jiménez es conocido por sus éxitos “El aventurero”, “Mi venganza”, que en realidad es un tema protagonizado por Alzate donde él participa y arrancó el 2024 con su nuevo éxito “El buen muchacho”, donde participa la agrupación mexicana Los Dos Carnales.

Pipe Bueno, un cantante apto para toda la familia

Según la IA, Pipe Bueno es un cantante que le gusta a personas de distintas edades. Esto puede ser porque el artista ha sido un poco más abierto a la música pop, llegando a colaborar incluso con referentes como Maluma, con quien hace años hizo el hit “La invitación”.

Pero él también es recordado por clásicos como “Recostada en la cama” o “Te hubieras ido antes”, canción que aquí en Colombia se dio a conocer por él, pero en México también fue interpretada por Julión Álvarez.

Además se lo recuerda por su megaéxito "Guaro", una de las canciones de música popular más famosas de los últimos años y que en su versión remix reunió a muchos de los mejores artistas de este género musical.

La Reina de la Música Popular, Paola Jara

Tiene sentido que, si la música popular tiene rey, también tenga reina y tiene más sentido aún que ella sea además la pareja del rey. Así que La Reina de la Música Popular no podría ser, al menos para la IA, otra diferente a Paola Jara.

Paola Jara no se ha dado a conocer por estar en una relación con Jessi Uribe, sino porque ella tiene decenas de canciones que se han convertido en éxito en las cantinas colombianas.

Algunas de ellas pueden ser: “Como si nada”, “Murio el amor”, “Salud por él”, “Mientes”, “Mala mujer” o “La conquista”, donde también participa Jessi Uribe.

El cantante del pueblo, Jhonny Rivera

El cantante del departamento de Risaralda y actualmente radicado cerca a Pereira, es un genio tanto para romperla con sus canciones de despecho como “Me tragaba tus mentiras”, “Mi decisión” o “Alguien me gusta”, una canción de su hijo Andy Rivera donde él participa.

Pero también se ha destacado como un referente de la rumba decembrina con éxitos como “El pegao”, “Ser colombiano es un lujo”, “Soy soltero” o “El marrano”.

La IA de Gemini destaca su estilo auténtico y sus letras conmovedoras, que a criterio del algoritmo lo convierten en uno de los favoritos del público.

Entonces, ¿Quién falta entre los cantantes de música popular preferidos por los colombianos?

Sorprende que la IA no haya incluido entre sus cinco primeras opciones al gran e icónico Darío Gómez, intérprete de grandes éxitos como “Nadie es eterno” o “Entre comillas”.

Si hace una mención especial, tanto a Darío Gómez como a Alzate, otros dos de los cantantes preferidos por los colombianos.