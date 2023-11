La depresión de Alzate, una enfermedad que lo acompaña entre micrófonos, luces y conciertos

.Publicidad.

Jorge Andrés Alzate Ríos es una de las figuras más importantes de la música popular colombiana, pero en los últimos meses, la depresión de Alzate ha sido más relevante en los medios que canciones como Renuncio o Mi madre la más bella que ha presentado como cantautor.

En varios programas a los que ha sido invitado, el cantante paisa explica que ha dado tantas vueltas en la vida, que esta enfermedad terminó por alcanzarlo justo cuando estaba comenzando a triunfar.

Con la depresión a cuestas, que según la Organización Mundial de la Salud, padecen 4,7 millones de colombiano, priorizó su trabajo como estrella y se alejó de su hija a la que, como un papá responsable, había acompañado desde su nacimiento, pero abandonó cuando ella tenía seis años.

En la actualidad, Alzate es una de las figuras de la música popular colombiana y ha grabado con artistas como Jessi Uribe, Pipe Bueno, Carín León o Juan Fernando Velasco y participó en Guaro, una de las canciones más icónicas del género en la que también cantó Darío Gómez antes de morir.

La depresión de Alzate y el despegue de su carrera

Todo comenzó hace varios años cuando Alzate era adolescente y viajó a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano. Allá se quedó como inmigrante ilegal, vivió en las calles y hasta comió comida de la basura.

Con el paso de los años pudo establecerse en ese país y hacer unos ahorros, pero su sueño de ser artista pudo más y regresó a Colombia. Su carrera no despegaba y ahí comenzó lo que sería la raíz de su depresión.

El problema era que Alzate quería innovar, sin ser todavía un artista reconocido con un público que se lo permitiera y por eso, se le esfumaron todos los ahorros, pese a que su esposa le insistía en que renunciara a su sueño. Estuvieron a punto de divorciarse, lo que al final no pasó.

Su hermano Juan Felipe le rogó que grabaran una última canción, pero que la hiciera bien pensada para las cantinas. Jorge Andrés Alzate era un rockero de corazón y gran admirador del glam de los años ochenta, siempre exploraba otros sonidos y sentía que ese estilo no era el apropiado para su camino.

Con mucho esfuerzo grabó Maldita traición y volvió a Estados Unidos a seguir camellando. La canción salió en diciembre de 2013 y la rompió, en pocos meses alcanzó 100 millones de reproducciones que, según lo explicó Alzate en una entrevista de la época, representaban 100 millones de pesos en ingresos.

Su hermano no paraba de llamarlo y la esposa negaba los mensajes. “Esta canción está sonando tanto que, si no viene, yo me voy a hacer pasar por usted”, le dijo Juan Felipe.

Escena del video de "Maldita traición" (2013), la canción que disparó su carrera artística.

Consolidación de la estrella

En 2015 sacó el disco que también se llamaba Maldita traición con la disquera paisa YT Rocket. Ni que fueras la más buena, Ya me cansé y Copita de licor son otros éxitos incluidos en el álbum.

En ese momento, reventó su carrera y se alejó de la niña. El conflicto fue grande. Jorge Andrés Alzate pasó de ser el padre presente que le había cambiado los pañales a convertirse en uno ausente y aunque la chiquita ahora es adolescente y puede entender por todo lo que pasó su padre, en esa época fue una experiencia fuerte.

Según el artista, este es el verdadero punto donde comenzó su depresión: tenía éxito, pero estaba demasiado abrumado para apreciarlo. Sus canciones jamás tocaron el tema, pero Ya me cansé podría interpretarse como un grito de auxilio. La canción era una historia de ficción que tenía una mujer manipuladora como protagonista.

Luego, volvió a lanzar Copita de licor, pero ahora con Darío Gómez y continuó su carrera de compositor de éxitos de cantina con otros temazos como Mis borracheras, La novia de todos y Amores prohibidos.

Durante la pandemia compartió un íntimo concierto de hora y media, que fue grabado directamente en el estudio y con pocos acompañantes. Además, fue invitado por Pipe Bueno a participar en Guaro, que se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la música popular colombiana contemporánea.

En el video que suma más de 136 millones de reproducciones, aparecen algunos de los exponentes de la música popular moderna y clásica: Pipe Bueno, Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Carín León, Darío Gómez, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Jhonny Rivera, Jhon Alex Castaño y, por supuesto, Alzate.

Así llegó 2023, el momento cuando Jorge Andrés Alzate colapsó o, por lo menos, necesitó sincerarse con su público. Comenzó a brindar entrevistas en las que calmado y por primera vez en medios de comunicación, ahonda sobre el tema y mientras, componer lo ayuda a combatir la depresión.

Su nueva canción Fue tu culpa, con el artista mexicano El Bala, poco a poco se vuelve más popular en las cantinas del país. El artista también ha lanzado varios clásicos en formato acústico, donde parece estar expresando la necesidad de compartir canciones con sus admiradores que lo muestren sin tanto adorno y como el amigo que siempre les ha hablado a sus fanáticos y ahora solo quiere que ellos lo escuchen.

