Al embajador en Paris Alfonso Prada le tocó contratista duro para defenderse de Benedetti 

El embajador en Paris, Alfonso Prada, quien deberá recibir al Presidente Petro en su visita anunciada visita a Francia este 22 y 23 de junio, dejó andando su defensa en Colombia, que estará en cabeza del abogado penalista de la Universidad del Rosario Andrés Garzón. Este representará también a su esposa Adriana Barragán, quien fue señalada junto con su esposo el exMinistro del interior por Armando de Benedetti: "El señor Prada se robó todo el ministerio con su su esposa" . La primera actuación fue ofensiva y procedieron a interponer ante la Fiscalía una querella por calumnia.

La base de la defensa es el rol de Alfonso Prada en el Ministerio del interior, en el que no se desempeñaba como ordenador de gasto y por tanto no estaba comprometido con la ejecución directa de recursos presupuestales. Su esposa, Adriana Barragán, quien fue la gerente del servicio postal 123 y ha estado vinculada a Cambio Radical, según el alegato, no tuvo ninguna relación con el Ministerio del interior. Son pareja hace diez años y como tal desempeñaran el rol de embajadores ante el gobierno de Emmanuel Macron.

El estreno de Alfonso Prada en la embajada de Francia será con la presencia del Presidente en la Cumbre para un nuevo pacto financiero mundial contra el cambio climático impulsada por el gobernante francés. Cuando viaja a compromisos de gobierno, Petro suele hospedarse en las embajadas de Colombia en las distintas capitales, asi que el matrimonio Prada-Barragán será anfitrión en la residencia de la representación diplomática en París que ha estado vacante por más de un año. .

El abogado de la Universidad del Rosario Andrés Garzón ha sido abogado del ex alcalde de Montería y exministro del Medio ambiente en el gobierno Duque Carlos Correa y también del general (R) Mario Montoya a quien defiende ante la JEP por los múltiples casos de falsos positivos ante la JEP. La querella es el primer recurso jurídico con el que quiso adelantársele a la apertura de un proceso penal contra su cliente.

