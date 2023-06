¿Quería morir? Andrés Parra confesó que le tocaba medicarse para ser feliz 

.Publicidad.

Andrés Parra, el talentoso actor que muchos colombianos admiran por sus papeles como Pablo Escuchar, Hugo Chavez Frias, entre otros. Habló recientemente de sus problemas emocionales y cómo repercutieron en su matrimonio, pues confesó que se había divorciado este año de su esposa Diana Cáliz y lo contó en el podcast de Santiago Alarcón, ‘Meterse al rancho’: “Cuando yo me divorcio, que fue este año, yo ya venía trabajando, pero fue como un planazo al pecho. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar”, dijo. Pero ese no ha sido su único mal momento.

Para el programa de entretenimiento ‘La Red’, el actor contó uno de los momentos más oscuros de su vida que duró poco más de tres años. Cuando estaba en la cúspide de su carrera, Andrés Parra, se sintió vacío, aburrido e incluso pensó en la muerte pues no se sentía satisfecho con su vida: “Un día me levanté, vi todo lo que había logrado y me sentí orgulloso a nivel profesional y personal, pero, al mismo tiempo, me di cuenta que me sentía mal, aburrido, triste y nostálgico. Nunca me alcancé a deprimir porque en mi familia hay una línea depresiva muy fuerte. Me alcanzaron a medicar”, contó. Medicación que al parecer le llegaría a tiempo y salvaría su vida.

El caleño, aclaró que nunca intentó quitarse la vida a pesar de sus fuertes pensamientos. Encontró un refugio muy grande en el ciclismo, práctica que lleva a cabo hasta el día de hoy. Recordemos que justamente pedaleando fue que tuvo un reciente accidente que le causó varias fracturas en su mano y una operación de emergencia. Sin embargo, Andrés Parra, se encuentra recuperándose de maravilla y ya luce bastante sano.

