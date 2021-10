“Yo creo que está enamorada de mí”: el fastidio de Yina Calderón por Epa Colombia

.Publicidad.

“Yo creo que tu estás enamorada de mi” Dijo Yina Calderón tras ver un fragmento de la entrevista que el humorista Suso le hizo a la dueña de keratinas, y luego ella misma retiró de su perfil. “¿No les pasaba que cuando ustedes estaban en el colegio de quien peor hablaban o al que más nombraban era del que estaba tragados?” dijo Calderón posteriormente en sus redes sociales para afirmar entre risas que Epa Colombia escondía sentimientos hacia ella.

La escena fue clara, en una de sus dinámicas en The Suso’s Show, el comediante hizo arrodillar a la empresaria, la acercó a su famoso altar del Chigüi y le pidió repetir después de él. Cuando él dijo “Aléjame de los malos actos”, Epa Colombia pidió “Aléjame de Yina Calderón” para seguir la intención del comediante.

Los seguidores de la ex Protagonista de Nuestra Tele no superaron el tema y luego le preguntaron directamente si creía de verdad que Epa estaba enamorada de ella. “Les juro que obviamente a veces sí me molestan cosas de ella, pero a mí siempre me ha caído bien, está más loca que yo” finalizó Yina quien ya ha protagonizado varios enfrentamientos entre ella, su hermana y Daneidy Barrera.

