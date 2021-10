Un ángel llamado Lady Noriega se le apareció a la mejor amiga de Epa Colombia

.Publicidad.

Muchos reconocen a Koral Costa como la mejor amiga de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia. Constantemente las redes sociales de la empresaria se llenan de videos y fotos en compañía de su amiga de toda la vida. Lo que pocos relacionan es que la misma Koral es también la esposa del actor Omar Murillo, más conocido por su papel de Bola 8 en El man es Germán.

Recientemente, en una interacción con sus seguidores, a Koral le preguntaron por sus próximas cirugías “Si me voy a quitar el biopolímero que tengo en los labios, recibí una llamada de una mujer muy reconocida aquí en Colombia. Lo que menos me imaginé era que esa mujer me iba a brindar su apoyo. Me dijo tengo la persona que te puede hacer el trabajo perfecto en tus labios yo me quedé aterrada” contó Costa con lágrimas y una sonrisa para después revelar que se trataba de Lady Noriega, la recordada Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes.

“Se me apareció un ángel espectacular: me escribió Lady noriega, se solidarizó conmigo. Ella quiere que yo viaje a la ciudad en la que ella está para que la misma persona que le retiró sus biopolímeros retire los biopolímeros de mis labios” confesó Koral Costa que también contó las veces que se veía al espejo y hasta odiaba sus labios.

