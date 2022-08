"Ya está Juan Diego Alvira metiéndole miedo a la gente" el palazo al presentador estrella de Caracol

.Publicidad.

Ha sido mucho el revuelo causado por los impuestos que llegarían de aprobarse la reforma tributaria propuesta por parte de Gustavo Petro. Aunque mucha gente se ha encargado de informar al respecto, también ha existido mucha desinformación frente a los productos que se verían afectados por esta. Teniendo en cuenta esto, desde el canal Caracol, enviaron a Juan Diego Alvira a la plaza de Paloquemao a hablar de esto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Diego Alvira (@juandiego.alvira)

Pese a ser querido por una gran parte de televidentes, en esta ocasión Juan Diego Alvira se encontró con aquellos que no le creen y por el contrario piensan que desinforma. Y es que, Juan Diego Alvira en algún punto quiso achacarle la subida de los precios a la reforma tributaria que aún no ha sido aprobada. Sin embargo, la respuesta de muchos se inclinó más hacía la inflación como el verdadero factor del aumento de precios.

Ya está Juan Diego Alvira en Paloquemao metiéndole miedo a la gente — diva espacial (@MarcianaPunk) August 10, 2022

“No desinforme a la gente ni a la mortadela”. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/qRhBLU0Dxu — HG (@HGBernardo) August 10, 2022

Lo mejor fue que al final de dice eso no es culpa de @petrogustavo , pobrecito Juan Diego Alvira. Lo dejaron como un C_-_- cuando salió al aire

pic.twitter.com/KWWSZnSZkM — AlfredodelaA (@AlfredodelaA) August 10, 2022

El "periodismo" de Juan Diego Alvira es tan saludable como los alimentos ultraprocesados. — Daniel Figueroa (@tocarymirar) August 10, 2022

Juan Diego Alvira no ha leído la reforma tributaria, si que menos va poder leer la tabla nutricional del chocorramo ! HP bobo ! — #Tio Petrosky (@edwfabis) August 10, 2022

A raíz de esto las criticas en contra de Juan Diego Alvira no se hicieron esperar, y muchos usuarios de Twitter manifestaron su descontento a partir de las preguntas que hacía. Aún así, no solo en redes lo criticaron, pues hubo varias personas que durante la transmisión de las noticias lo interrumpieron para que contará las cosas como son. Sin duda, no fue una de esas reporterías habituales para Juan Diego Alvira, pue esta vez le salió el tiro por la culata.

Seguramente el presentador no ha perdido su credibilidad con la gente, pero poco a poco hay menos gente que le cree y que espera que se siga mostrando parcial como en otras ocasiones.

