El tema de la separación de Shakira y Piqué no para de dar de qué hablar; y esta vez fue Lokillo, el famoso humorista colombiano, quien recordó a través de sus redes sociales cuando se fue de Nostradamus y predijo el divorcio de la famosa pareja, aprovechando todo el tema mediático que dio la canción de la barranquillera en contra del español.

En un clip de hace un buen tiempo del programa "Kallejiando", de la emisora La Kalle, el trovador aseguró que la pareja iba a terminar separada, después de que sus compañeros afirmaran que Shakira no quería casarse con Piqué tras llevar una relación de más de 10 años. "Shakira me dijo que ella no se quería casar con Piqué, a pesar de ser pareja y llevar mas de una década juntos, porque quiere seguir siendo su novia y no que la vean como la esposa" fueron las palabras de su compañero Carlos Giraldo.

A esto, el comediante empezó a cranearse una rima que representara la situación y con guitarra en mano expresó "Shakira se siente novia, y no se quiere casarrrrr..... van a acabar separados después de tanto cul...."

Ahora bien, en ese momento Lokillo lo decía como una broma, sin saber que años después sus palabras se convertirían en la noticia del entretenimiento del 2022; y el tema de conversación al iniciar el 2023. No hay duda que Lokillo ya puede dárselas de vidente.