Mientras el mundo continua reaccionando a la sesión de Bizarrap con la colombiana, a Piqué le tocó ir a Japón a intentar mantener un negocio a flote. No lo logró

Horas antes de que Shakira lanzara la sesión número 53 junto a Bizarrap, Piqué no tenía ni idea de lo que se le iba a venir cuesta arriba. La colombiana no se guardó nada en la canción, habló de los sentimientos que le produjo se engañada por Gerard y también su posterior separación; y no solo le tiró con todo a su expareja, sino que se sacó la espinita con Clara Chía, la mujer con quien Piqué le fue infiel. Fue tal la magnitud del sencillo, que el mundo se paralizó para escucharlo; e incluso, puede que sea la razón por la que el jugador perdió un negocio millonario en la Copa Davies, torneo que preside.

Y es que según lo contó el periodista español, Jordi Martin, para el programa de chismes Lo sé todo, mientras el mundo se deleitaba con la canción de la colombiana, a Piqué le tocó salir de España directo a Japón, haciendo una escala en Los Ángeles. Resulta que Rakuten, el patrocinador del evento de tenis, no le renovó el patrocinio para el siguiente torneo y puso a tambalear no solo la competición, sino a la empresa de Piqué, Cosmos.

Según el periodista, fue gracias a Shakira que Piqué conoció a las directivas de Rakuten, ya que tenían una buena relación con la colombiana. Gracias a ello, Piqué pudo ganar una comisión cuando la empresa se convirtió en patrocinadora del FC Barcelona; y posteriormente, pudo acordar el patrocinio de la Copa Davies. Sin embargo, debido a toda la repercusión que ha tenido la separación entre ambas figuras publicas, la empresa decidió dar un paso al costado.

"Me acaban de decir que Piqué a ido a Japón; y este señor (directivo de Rakuten) no le ha renovado el contrato. Esto es un problema enorme para Piqué. O sea, la empresa Cosmos, me acaban de decir que ahora mismo está en peligro de desaparecer. Se le acaba de caer un contrato de muchos millones a Gerard Piqué". fueron las palabras del periodista.

Definitivamente la enterrada de Shakira a Piqué no solo fue mediáticamente, sino que la colombiana está logrando que poco a poco, el exfutbolista vaya perdiendo lo que más ama. Recordemos que hasta le acabó su carrera como futbolista.