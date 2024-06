- Salchipapa: ¿por qué Valledupar es la capital mundial?

Según lo que me cuentan conocidos valduparenses, ellos, mínimo, consumen una vez a la semana una salchipapa. ¿Por qué son los mejores de toda Colombia?

Por: Hugo Leonardo Valenzuela

junio 21, 2024

Según lo que me cuentan conocidos valduparenses, ellos, mínimo, consumen una vez a la semana una salchipapa. ¿Y por qué son los mejores de toda Colombia?

Después de visitar por la época del Festival Vallenato, decidí volver a la capital del Cesar porque me di cuenta (ya me lo habían advertido) que en esa bella ciudad hay muchas, muy variadas, novedosas y muy buenas salchipapas.

Ante la pregunta de por qué son los mejores del país, se puede entender: porque han innovado con ingredientes, porque se han especializado en temas como la crocancia de las papas, porque el departamento provee muy buenos quesos y porque entre muchas cosas más, hay una sana competencia entre los restaurantes por ofrecer a los comensales excelencia e innovación. Por eso sin temor a equivocarme puedo decir que ¡Valledupar es la capital mundial de la salchipapa!

Aquí el resultado de mi más reciente visita a la bonita Valledupar, en donde estuve buscando y comiendo salchipapas una semana entera.

SR BROCHETA

En Sr Brocheta son amantes de la calidad; y eso se puede notar en todos sus productos pero especialmente en las salchipapas master pro, en donde con un ya famoso mix de piña bañada en salsa de la casa, una tocineta premium picada, una cebolla blanca finamente picada, una salsa tártara de la casa, un muy buen queso costeño, unos grandes trozos asados de pollo, unas salchichas super ranchera y obvio una abundante y muy crujiente papa a la francesa, demuestran que son coherentes con lo que promulgan. Yo regresé a comer con intervalo de dos meses y su sabor sigue estando intacto, ellos no bajan la guardia porque saben que están muy bien posicionados, se han ganado un prestigio bien merecido y no pueden desfallecer después de tanto esfuerzo.

Esta vez no voy a describir tanto la carta porque quiero dejar algo a la imaginación del lector, pero para que se hagan una idea tienen tres categorías de salchipapas igualmente buenas. Las normales que oscilan entre $17.000 y $20.000, las salchipapas especiales que van de $25.000 a $68.000 y las master pro de $26.000 a $74.000 (las últimas, son para cuatro personas). Ya tienen punto de venta en Barranquilla (cra 43b No 90-18) y siempre serán un referente en esta especialidad de comida rápida.

Dirección: calle 16 No 19e 85 barrio Dangond, Valledupar

Instagram: @sr.brocheta



JERRY SALCHIPAPAS

Según lo que me cuentan, al parecer Jerry es el referente número uno cuando se habla de salchipapa en Valledupar; una marca que todo habitante de la capital del Cesar sabe que existe, conoce, ha probado o la ha escuchado nombrar en algún momento.

Jerry salchipapas se llama porque don Henry su fundador, alternaba el trabajo del carrito de perros en la noche con un taxi que le manejaba a un familiar de 9am a 3pm y en el panorámico de ese vehículo público de servicio individual tipo "zapatico" le colocaron una calcomanía de un ratón que resaltaba mucho.

Así es que cuando parqueaba su taxi, todos sabían que había llegado "Jerry". Si bien registró así su marca en el 96, este negocio existía con otro nombre desde 1990 y hoy en día podemos decir que tienen un prestigio muy bien ganado porque fue quien le mostró el camino a otros de su misma especie. Además, cuentan con el plus de tener la salchipapa más grande (la chacha Jerry) no solo de la ciudad, sino de Colombia entera, una bandeja gigante que cuesta $300.000 y que alcanza para mínimo 35 personas.

Sus salchipapas de dividen en americanas, choripapas, especial, sencilla, suiza, las Jerrys, rancheras, super especiales y la papa pollo. Para describir algo de lo más sobresaliente que me llamó la atención debo comenzar por su pollo finamente molido y adobado que permite que se distribuya mejor por todo el plato y que acentúe mejor los sabores de otros ingredientes.

La crocancia en su punto ideal, los precios muy asequibles y la variedad pues basta con mirar el menú (que encontrarán enlazado en el instagram) para darse cuenta que los comensales pueden escoger entre más de 60 tipos de salchipapa. Recomiendo 3 principalmente; la entera papa pollo de $18.000, la super ranchera más pollo de $38.000 y la media Jerry de $42.000. Todo con muy buenos productos cárnicos (carne, pollo, chorizo, butifarras, salchichas), quesos, verduras y presentación a la mesa.

Direcciones: carrera 9 No 13a esquina

Avenida Simón Bolívar No 27-17

Instagram: @jerrysalchipapas

TRIBECA GOURMET BURGER



Tribeca es una deliciosa salchipapa que no lo parece pero que sí es; para poder explicarlo mejor debo empezar por decir que su emplatado no tiene el aspecto normal de una salchipapa tradicional porque entre otras se asemeja más a un bowl de mixturas variadas.

Pero al meterle el diente a la que yo pedí (una salchipapa tex mex) encontré novedoso que usan papa rizada y papa en casco; ahí ya van ganando porque la de casco es mi preferida, pero no se quedaron con eso solamente como novedad, porque los trozos de pollo a la plancha, el chorizo, un delicioso sour cream, la salsa de queso cheddar, la salsa chipotle, queso mozzarella, las caraotas, el pico e gallo, los nachos triturados, los jalapeños y la tocineta, me convencieron que merecían totalmente estar en este listado.

Si bien Tribeca es un restaurante tipo americano, con una carta corta, pero de peso, no podían dejar por fuera estando en Valledupar, a una de las comidas rápidas preferidas de los habitantes y también de los foráneos que visitamos la ciudad.

Tienen otro trío de opciones de salchipapa como la ranchera (papas a la francesa de corte delgado, salchicha ranchera, queso costeño rallado, tocineta, papa ripio, lechuga, salsa tártara y salsa de piña), la salchipapa vallenata (papa a la francesa corte delgado, chorizo, salchicha ranchera, butifarra, queso costeño rayado, queso asado, tocineta, papa ripio, lechuga, salsa tártara y salsa rosada de la casa) y la salchipapa Tribeca (papa rizada, salchicha americana, queso costeño, chorizo, tocineta crocante, papa ripio, lechuga, salsa de piña y tártara.

Más adelante hablaremos de otros de sus platos, como por ejemplo sus muy buenas hamburguesas, sus mazorcadas americanas, sus nachos poblanos, sus muy buenas alitas picantes, etc. Lo que si es cierto es que este lugar es agradable y de infaltable visita si van a la capital del Cesar en cualquier época del año. Me dicen que pronto estarán también prendiendo fogones en la ciudad de Sincelejo, Sucre.

Dirección: carrera 4 No 11-75 EDS Terpel la 4ta

Instagram: @tribecagourmetburger



THE VILOS HOUSE

Las carnes de este restaurante ¡mamita querida! y si que las saben aprovechar en sus hamburguesas, sus pinchos, sus cortes en platos a la carta, y por supuesto en sus salchipapas. Lo que siempre ha querido The Vilos es revolucionar la comida rápida y llevarla a un nivel superior; ¿productos de calidad? si claro, pero por ejemplo toman en queso costeño y no lo rallan ¡lo gratinan! Y así con todas categorías de los platos de la carta y con los ingredientes que se usan normalmente en un plato de comida rápida como la salchipapa.

En ese orden de ideas en esta especialidad tienen 5 opciones: "sweet fries" (papa en casco, trozos de carne, cebolla caramelizada, queso apanado y salsas), "la criolla" (papas francesas, chorizo, butifarra, salchicha americana, chips de tocineta, queso, papa ripio, lechuga y salsas), "cheese fries especial" (papas francesas, trozos de lomo de cerdo, mozzarella, cheddar, pico’e gallo, chicharrón y salsa de la casa), "mexican fries" (papas francesas, carne molida picante, queso mozzarella, queso cheddar, pico’e gallo y jalapeños) y la "Vilos fries" (papas francesas, pollo, carne, chorizo, butifarra, queso costeño, piña caramelizada, papa ripio, lechuga y salsas).

Después de probar esas opciones de salchipapas novedosas, échense una pasadita por el resto de la carta porque realmente es cierto que son bastante innovadores, ya hablaremos de The Vilos House más adelante porque merecen capítulo aparte con todo lo que hacen.

Dirección: carrera 11 No 9d 14 Valledupar

Instagram: @theviloshouse

BILLY COMIDAS RÁPIDAS Y PARRILLA

Los anfitriones de la bacanería y el auténtico sabor costeño se vuelven a hacer presentes en uno de mis recorridos gastronómicos porque son referentes en temas salchipaperos; una marca con mucha recordación para los valduparenses y de la cual también pudieron disfrutar los turistas en el pasado festival de la leyenda vallenata. La salchipapa de Billy sabe a salchicha ahumada, a frescura, a buen trato de ingredientes de calidad, sabe a costa, sabe a comida criolla, sabe a quesos costeños bien tratados y a papa francesa crujiente y en perfecto estado de cocción.

Aunque Billy es mucho más que salchipapa (porque tienen unos chuzo burguer y unos planchiperros deliciosos) por ahora nos concentraremos en recomendar la "salchipapa Billy" (salchicha tipo ahumada, chorizo, butifarra, pollo a la parrilla, papa rizada, papa ripio, queso costeño, salsas y buena lechuga), "a salchipapa criolla" (salchicha súper ranchera, pollo a la parrilla, chorizo, papa criolla, queso costeño, papa ripio, salsas y lechuga) y finalmente la "salchipapa full bacon" (salchicha ahumada, chorizo, pollo a la parrilla, abundante papa rizada, lechuga fresca, queso costeño, papa ripio, salsas y mucha tocineta).

Direcciones: carrera 9 No 7a 148 y Centro Comercial Guatapurí, plazoleta de comidas 3er piso.

Instagram: @billy_co



CALLEJEROS COMIDAS RÁPIDAS



Uno piensa que por el nombre es tal vez un puestico de perros de esos de la calle de los que, dicho sea, también hay muchos y muy buenos en toda la costa Caribe, pero en el caso de Callejeros Comidas Rápidas, tal vez quisieron evocar esa buena fama y ese estilo de ese tipo de comida, pero en unas buenas instalaciones haciendo presencia en este listado con sobrados méritos.

Me contaron los amigos que asistieron a festival vallenato que a este restaurante le fue muy bien y que mantenía lleno todo el tiempo, no sé si sea por la ubicación, por la abundancia de sus platos, por la comodidad de sus instalaciones o tal vez como ya están en Bogotá en el barrio Cedritos, muchos fueron por el viejo conocido, pero jugando de local.

En todo caso la salchipapa de allí es espectacular, y aquí podemos destacar la salchipapa ranchera personal con unas papas francesas deliciosas, abundante maíz tierno, queso costeño rallado, salchicha ranchera, salsa rosada y salsa tártara callejera.

Yo probé la salchipapa súper callejera personal que cuesta $31.900 y lleva papa francesa, lomo fino de res, pechuga de pollo, maíz tierno, lechuga, queso costeño rallado, salchicha ranchera abundante, chorizo, butifarra, tocineta, salsa rosada y la muy buena salsa tártara callejera de la casa.

Para los grupos grandes hay una salchipapa callejera familiar poderosa que lleva los mismos ingredientes que de la que me comí, pero por supuesto mucho más abundante. Recomendación especial, revisar bien la carta y pegarle una ojeadita a otros productos que son igualmente buenos. Con la visita a este sitio, puedo decir que tengo un nuevo amigo en Valledupar, pues Sebastián quien fue la persona que me atendió, fue muy amable, no fue recatado con la información y facilitó mi trabajo de campo ¡gracias compadre!

Direcciones: carrera 9 con calle 9b esquina en Valledupar, y calle 140 No 13- 62 barrio Cedritos.

Instagram: @callejeros_col



PUNTO Y COMA

Sin temor a equivocarme puedo decir que Punto y Coma es la salchipapa más rápida de Valledupar; por supuesto que todos sus platos son muy buenos y de calidad, pero su salchipapa es la más renombrada en la ciudad, de verdad que a mí me impresionan dos cosas cuando llego a este restaurante, puesto que ya tengo familiaridad con un par de meseras, y es la amabilidad con que atienden y prestan el servicio a la mesa y el tiempo que pasa entre el pedido y la llegada del plato a la mesa, no supera los cinco minutos.

No sé cómo lo hacen, pero ellos de verdad si saben lo que es una comida rápida; no por eso emplatan mal ni las cosas llegan crudas, por el contrario, logran combinar agilidad, calidad, buen sabor y emplatado impecable. No importa si el lugar está a reventar o medio lleno (porque nunca está vacío), la comida llega ¡como entre un tubo!

Otro plus es la presentación y actitud de los empleados quienes siempre están absolutamente impecables a la hora de atender a los clientes, en su absoluta mayoría con una muy buena actitud, una sonrisa sincera y un conocimiento de la carta que se les nota cuando el comensal pide asesoría. No sé de números ni estadísticas, pero creo que, por todas esas razones anteriormente expuestas, son de los restaurantes que más venden salchipapas en la ciudad de Valledupar.

Dos recomendaciones rápidas en la carta; la "Salchipapa Punto y Coma "que va con un muy buen chorizo argentino, salchicha super ranchera, chorizo de ternera, pollo, maíz, queso costeño asado, queso costeño rallado, tocineta, salsas más vegetales. De igual manera si visitan el restaurante tienen la opción de una "salvajada" que también es una salchipapa y está enamorando los paladares de sus comensales y que viene con chorizo de ternera, salchicha ranchera, salchicha long, papa francesa, pollo, maíz, salsas y vegetales.

Direcciones: sede mayales mz E1 casa 14b urbanización Colombia

Sede norte calle 9 No 17-52 San Joaquín

Domicilios Whatsapp: 3234662010

Instagram: @puntoycoma.vpar



PIÑA URBAN FOOD

Pensaría uno que su nombre se debe a que usan frecuentemente esta deliciosa fruta en sus preparaciones, pero visitando el sitio y hablando con su amable dueño me contó que se llama Jeison Piña y así bautizó su restaurante en honor al apellido de su padre, que entre otras cosas es muy costeño.

Salchipapero de vieja data, pues trabajó en varios lugares tradicionales que le hicieron adquirir la experiencia necesaria para ya después aventurarse en su propio negocio y lograr el éxito.

Los vallenatos mayoritariamente son buenas personas, y el sr Piña no es la excepción, porque antes de hablar de gastronomía tuvimos una tertulia musical y cultural sobre su tierra que me alegró y me enriqueció mis conocimientos.

Cuando ya entramos en materia empezamos a desmenuzar la carta me di cuenta que tienen 17 tipos de salchipapas de todos los tamaños, sabores, colores, y para todos los presupuestos. Son muy fuertes en domicilios, tema que pude comprobar mientras visitaba el lugar viendo como salían pedidos y se notaba bastante el movimiento; dejando algo a la imaginación del lector, recomendaré las que probé y las que más me llamaron la atención.

La "salchipapa suprema" es una preparación que lleva como ingredientes papa francesa de textura seca y muy crocante, salchichas suiza, ranchera, abundante pollo asado en trocitos, salsa de la casa, lechuga, queso costeño y tocineta bien crocante ($24.900).

La "salchipapa coquetona" en cambio va con salchicha manguera premium, chorizo extra, butifarra, salchicha ranchera, pollo en trozos generosos y carne asada, queso mozzarella derretido y maíz tierno. Y para terminar de antojarlos, les recomiendo que pidan la "salchipapa piñúa", una talentosa preparación con la base de la muy buena papa francesa, chorizo, salchicha ranchera, butifarra, tocineta, salchicha manguera, carne y pollo desmenuzado, salsa, lechuga fresca, generoso queso costeño y maíz tierno.

Vale la pena visitar este sitio; por sus platos, por la calidad de gentes de su equipo administrativo y operativo, y por la relación costo-beneficio del lugar. ¡Compite con calidad y economía! y no tiene nada que envidiarles a otros restaurantes de su categoría.

Dirección: carrera 16 No 12- 37 barrio Alfonso López, Valledupar

Instagram: @pina_urbanfood



DONDE VARO

El buen Varo (don Álvaro) es otra de las eminencias respecto al tema de salchipapas en la ciudad de Valledupar; querido y respetado por todos sus colegas, tiene unos productos (no solo de salchipapas) con prestigio y fama desde hace más de dos décadas.

Conté con la fortuna de encontrarlo cuando llegué al sitio al caer la tarde en el barrio Dangond y me recibió complacido contándome muchas historias sobre todo desde sus inicios hasta lo que ha llegado a lograr actualmente.

Tienen en sus preparaciones uno de los mejores quesos costeños que he probado en casi medio siglo de vida; tanto me gustó al expresárselo con júbilo, que, al terminar de probar sus salchipapas, no tuvo problema en sacar un bloque de queso de su nevera y obsequiármelo para que se lo llevara a mi esposa y lo disfrutáramos en casa.

Así mismo lo hizo con la deliciosa tártara del lugar, literal ya tengo un tarro de salsa en la mesa de mi hogar que dice "donde Varo". Atienden desde las 4pm hasta la media noche y es impresionante el movimiento del restaurante, el vallenato definitivamente consume mucha salchipapa, y si es de Donde Varo, pues con mayor razón.

Usan algunos ingredientes novedosos que solo tiene él, como el salami, el quesillo y el pollo asado tipo restaurante. También hay una salchipapa muy buena con carne desmechada que marca la diferencia y que es una de las favoritas de los comensales.

Existe una opción llamada "salchiyuca Varo", una bandeja que además y como su nombre lo indica, lleva yuca, adicionan butifarra, chorizo, salchicha manguera, tocineta, jamón, queso, carne y pollo finamente desmechado. Otro plato novedoso es la "salchipapa salvaje" con pollo, chorizo, butifarra, chicharrón, queso y bollo limpio costeño.

Donde Varo tiene personalidad propia, tiene fuerza, tiene innovación, tiene prestigio y experiencia por la antiguedad de 22 años haciendo una de las mejores salchipapas de Valledupar. Será siempre un lugar de obligatoria visita para los conocedores de esta popular comida rápida.

Direcciones: carrera 19d No 16c- 80 barrio Dangond

Sierra Nevada, frente al mirador de la Sierra 2

Instagram: @dondevaro



PAMPLES FAST FOOD & DRINKS

La niña de este listado, la más nueva pero también una de las más impactantes. Es como comer salchipapa de alto turmequé, de alta alcurnia. El pollo crispy apanado que emplatan cuidadosamente sobre la papa y que va acompañada de otras proteínas como chicharrón crocante es una locura al paladar.

Y qué me dice de la piña en reducción que corta y acompaña maravillosamente la proteína salada en la bandeja. Es una salchipapa potente, viral, poderosa, que llegó pisando fuerte a Valledupar, el sitio es de inmejorable ubicación, las instalaciones sobrias y agradables, las bebidas acompañantes rompen con todos los esquemas de lo tradicional hasta ahora visto.

Después de este buen preámbulo miremos la carta; para entenderla debemos dividir las salchipapas entre clásicas, magníficas y por último las "salchipapas ultimated". Estas últimas llevan papa a la francesa, salchicha fazenda premium, chorizo santarosano, salchicha ranchera, chicharrón, pollo crispy, tocineta ahumada, maíz asado, queso costeño, papa ripio, salsa tártara y la deliciosa piña encurtida de la casa. Viene en tamaños desde personal hasta cuatro personas.

Luego viene la categoría se las "salchipapas magníficas" (papa francesa, salchicha fazenda premium, chorizo santarosano, ranchera, pollo a la parrilla, tocineta ahumada, maíz asado, queso costeño, papa ripio, tártara y piña encurtida de la casa), y finalmente las más sencillas, pero no menos deliciosas "salchipapas clásicas" (papas a la francesa, salchicha premium, queso costeño, papa ripio, lechuga fresca, salsa tártara de la casa y piña.

Adición de queso rallado por cinco mil pesos y también tienen otras opciones de platos como chuzos desgranados, perros calientes, chicken crispy y unos cocteles recomendados como el Pamples, el muza, el mojito, la piña colada y el long island.

Dirección: carrera 11 No 8- 15 barrio San Carlos

Instagram: @pamples.vup



HYF (SHAWARMA & FALAFEL)

¿Se imaginan una salchipapa árabe y de gran tamaño? Bueno, pues eso es HYF, otra de las buenas opciones en la capital del Cesar que queda en la plazoleta de comidas del centro comercial Unicentro. Alguna vez ganadores como la mejor salchipapa de Valledupar, ofrecen a los comensales la "salchipapa árabe" que es una preparación con tabule, pollo, chorizo, salchicha condimentada con especias árabes, papa rizada, maíz tierno, queso rallado, papa ripio, salsa de piña y salsa especial de la casa. Vienen en presentaciones personales y hasta cuatro personas.

Dirección: Centro Comercial Unicentro Valledupar local 302 plazoleta de comidas

Instagram: @hyfoficial

*Otras recomendadas comidas rápidas Santy y La 30.