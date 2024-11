Vade retro: ¡ojo con las personas 'MaLeFiJe'!

Por: BALZAC |

noviembre 27, 2024

En menos de un año, con la llegada a mi vida de una relación aparentemente especial, he debido afrontar una de las situaciones románticas más dolorosas y asfixiantes para un ser humano con buen grado de empatía emocional: conocí a una mujer narcisista.

En principio todo fue idílico, como pocas veces lo había vivido. El sentimiento encajaba perfectamente con cada palabra, cada gesto y cada anécdota. Mis defectos parecían desvanecerse ante sus ojos. Mucho más intensa que en cualquier romance previo, la voracidad de los hechos fue inusitada. En dos semanas estaba poseído. En dos meses estaba al borde del casamiento.

Luego, todo empezó a tornarse bizarro. Repentinamente empezaron a infiltrarse, por los resquicios del romance, pequeños atisbos de imperfección: solicitudes extremas (ordalías, las llamé), abruptos cambios de ánimo, largas esperas, el teléfono móvil se interpuso en cada cena, los bostezos se incrementaron en cada encuentro. Nunca una palabra directa, apenas señales de agobio.

Parecía que me había vuelto hipersensible. Comencé a examinar mis emociones y mi molestia crecía con esas señales. Pero ¡cómo podía ser, si la emoción era tan intensa, los momentos de amor tan nítidos!

Luego empezó la ansiedad. Nunca una hora fija, jamás un sitio definido. Ni por error una certeza, durante semanas y meses. Las palabras quiero, deseo, trato e intento fueron comunes y seguidas de la fatídica: pero. Descubrí que habían sido usadas desde el principio, con una frecuencia de aparición que se incrementaba exponencialmente. La incertidumbre me avasalló. ¿Cómo podía ser esto?, estoy muy viejo para sentirme así, con esta ansiedad y pesadumbre. Pero aún había momentos de ensueño y, como un adolescente, quise luchar.

En poco tiempo las fisuras se volvieron grietas. Cada día me enviaba pantallazos de un nuevo mensaje de alguien de su pasado, de alguien de su trabajo, de alguien de su entorno. La sensación de angustia era inusitada. Ella pretendía que informarme de cada cortejo recibido era señal de que yo era su preferido. Me notificaba de cada charla, almuerzo y/o cena con alguien que la cortejaba y siempre con cierto guiño de satisfacción.

Luego, todo se mezcló en una sola turbulencia. Las prolongadas esperas y los repentinos viajes para verla se combinaban con sus largas jornadas de trabajo y múltiples pretendientes, cancelaba nuestras citas, chateaba asiduamente en las madrugadas, me culpaba por reducir su tiempo disponible para descansar o ver a su familia y entraba en contradicciones constantes entre su supuesto amor y sus actos de distanciamiento. Entré en desespero. Me alejé.

A fuerza de voluntad, he ido superando esta situación frustrante. Logré controlar la ansiedad y me resigné al fracaso de una relación “perfecta”. Lo que he contado fue apenas un esbozo de las largas noches de angustia, de las furias por sus desplantes, los crecientes celos y las frustrantes reflexiones sobre su comportamiento errático e impredecible, además de la tortura por sus peticiones de reconciliación seguidas de nuevos desplantes.

Comparto esta historia para que otras personas identifiquen oportunamente señales comunes y se alejen con premura de estas personas que son como vorágines – MaLeFiJes, las llamo-.