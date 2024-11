¿Por qué el gol de Leo Castro fue valido si estaba en 'fuera de lugar'? Esto dice la norma

.Publicidad.

El primer clásico capitalino de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay se disputó en El Campín y el gran beneficiado resultó ser el menos necesitado. Millonarios, jugando como visitante, logró los 3 puntos frente a un desteñido Santa Fe y se puso en lo alto de la tabla, compartiendo el liderato del grupo A con Atlético Nacional. La única acción de gol ocurrió pasados los 10 minutos, en una desatención de los cardenales, y fue Leonardo Castro el encargado de inflar la red. Sin embargo, tras la anotación, se despertaron algunas dudas, pues el jugador estaba en fuera de juego cuando le hicieron el pase.

Con su gol en el clásico capitalino, Leonardo Castro suma 6 goles en el segundo semestre de la Liga BetPlay. Foto: millosfcoficial

El gol de Leonardo Castro con Millonarios, totalmente valido

En el minuto 11 del encuentro fue cuando ocurrió la acción, en un saque de puerta realizado por Álvaro Montero. El portero vio a la línea defensiva de Santa Fe lanzada sobre mitad de cancha y, sin pensarlo, le pegó un zapatazo al balón, que sobrepasó a los zagueros y llegó a Leonardo Castro. El delantero solo tuvo que empujar la pelota con su pierna derecha, ante el mal posicionamiento de Mosquera Marmolejo, y aunque en las repeticiones se vio que el jugador estaba en posición ilícita, el gol finalmente fue valido.

Y es que, según lo dicta la norma, hay tres situaciones en las que el fuera de lugar no se cobra y, precisamente, un saque de arco es una de ellas. Como la asistencia de gol resultó de un saque de puerta, la posición de Leonardo Castro no era ilícita, sino totalmente valida, y por eso el gol fue ratificado por el juez central. Las otras dos situaciones donde no hay off-side es en los saques de banda y en los saques de esquina. Así, por la viveza de Álvaro Montero, Millonarios obtuvo 3 puntos de oro que lo acercan a la final del segundo semestre, eso sí, si logra obtener un buen resultado contra Atlético Nacional.

✅ TODO LEGAL: El gol de Leo Castro parte de un saque de meta de Álvaro Montero, recordemos que en ese tipo de situaciones no hay fuera de juego. Atento el asistente Zemanate en la acción #LigaBetPlay pic.twitter.com/Otfy4gj5Da — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) November 27, 2024

