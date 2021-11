Unir el centro: la nueva propuesta de Alejandro Gaviria

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Después de romper las posibilidades de unión con la Coalición de la Esperanza, Alejandro Gaviria propone unir al centro para de esa manera derrotar a los extremos, e insiste además que ese es el propósito que persigue. Dada la crisis que se vive en medio de esta campaña presidencial, es importante analizar la viabilidad de esta idea. Primero, suena al menos contradictorio unir cuando se parte de consolidar la división con el grupo de centro más reconocido que lleva meses recorriendo el país. Para ser justos desconociendo si esto motivó su propuesta, debe aceptarse, por increíble que parezca, que los precandidatos que se ubican en esa tendencia ideológica sin una clara definición fuera de no pertenecer a los extremos no logran mostrarle al país que los une y que los separa de los demás. Es decir, su verdadera identidad. Con mucha pena se puede afirmar que siguen todos sin excepción diciendo lo mismo, lugares comunes que no aseguran un futuro distinto a lo que se vive actualmente.

Segundo, cuando Alejandro asume que puede unir el centro está demostrando una buena dosis de prepotencia que tanto le critica a la Coalición de la cual se aparta. No es nada fácil lograr su objetivo sobre todo cuando el apoyo político que se requiere para asumir semejante compromiso no existe y apenas empieza a construirlo. Sigue la feria de los egos en ese centro político.

Un centro con ideas liberales continúa afirmando Alejandro. A que se refiere en especial para quienes precisamente por creer en esos ideales tuvimos que renunciar al Partido Liberal en manos de César Gaviria porque de ese ideario no quedó nada. Clientelismo como objetivo, corrupción de muchos de sus seguidores, pero además cero ideología reemplazada por oportunismo para conseguir puestos y contratos; peor aún, poca o nada de ética pública. Como se va a desprender ese Centro Liberal de esa realidad que es la política que una figura nueva como la de él debería rechazar. Esa es la pregunta del millón.

No será más bien que el título de Liberal esconde una penosa realidad: conseguir votos de Cesar Gaviria que sin embargo no son 2 millones, como se dice, sino máximo una cuarta parte como lo demostraron las campañas de Rafael Pardo y Humberto de la Calle. Triste muy triste porque esa es la política que ha acabado con la democracia colombiana y que si no hay un quiebre ahora la crisis actual del país se profundizará. Es cierto, sin votos no se llega a la presidencia y conseguirlos es una odisea, pero de ninguna manera se justifica lograrlos a punta de clientelismo así se quiera disfrazar esa realidad. Liberalismo y compra de votos es un hecho innegable, como la de la mayoría de estos decrépitos partidos políticos que tenemos.

Los colombianos sí requerimos figuras nuevas, inteligentes y honestas como la de Alejandro Gaviria, pero la ingenuidad política no es una excusa para cometer errores que parten de desconocer la historia de la forma como operan nuestros viejos líderes, que ya debían recogerse y pasar a ser muebles viejos para refrescar este ambiente contaminado en que vivimos. Una recomendación de buena fe: rodearse de asesores sabios, realistas, que tengan claro el panorama de la próxima campaña es lo que se requiere especialmente quienes como Alejandro se están estrenando en este campo sin haber hecho la carrera empezando desde abajo. Sin ellos, sin la experiencia y sabiduría necesaria que pueden aportar los que conocen el tema, el aterrizaje puede ser forzoso con el cual no solo pierde él sino el país.

