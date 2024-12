Maximiliano Castrillón Zapata, el rey del BMX

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

diciembre 11, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La noticia no pasó desapercibida, ni para sus familiares, por razones obvias, ni tampoco para los habitantes de una de las zonas más ricas de Antioquia, que décadas atrás pasó por una larga época en donde la muerte fue ama y señora en todos los rincones de sus municipios.-

Eso, por fortuna, hace parte de la historia y hoy, gracias a la aparición de inversionistas que han puesto sus ojos en la región, sus gentes andan con los mejores ánimos y con un optimismo que apenas pueden disimular.- Allá se avanza en la construcción de tres nuevos puertos que sin duda harán de ella una de las regiones más apetecidas porque supo salir del duro atasco que representó la violencia, que cobró un saldo de miles de vidas, muchas de las cuales aún hoy son lamentadas.-

..Publicidad..

Es en ese contexto en el que todos ellos recibieron la noticia del triunfo del pequeño Maximiliano Castrillón Zapata, que con apenas 7 años de edad, cumplidos el pasado miércoles 31 de julio, al obtener el primer lugar en la categoría de Novatos en el torneo BMX Grands Mains, que se llevó a cabo en la ciudad de Tulsa en el Estado de Oklahoma en los Estados Unidos, un hecho que hizo estallar de júbilo a todo el Eje bananero, pero más que todo a su familia y en especial a su abuelo, que en tal condición le ha entregado alma, vida y sombrero.-

...Publicidad...

Según informó la prensa especializada, se trata de uno de los torneos en donde toman parte lo más granado de este deporte en el mundo entero, pero sobre todo porque es el primer deportista de la región de Urabá en participar en este prestigioso evento, razón que llevó a decir que fue el Aguinaldo anticipado .-

....Publicidad....

Para que tengamos una idea de lo que esto significó, basta dar lectura a uno de los tantos sitios de internet que registraron la noticia de este modo: “Maximiliano Castrillón Zapata, niño urabaense brilla en el escenario internacional del BMX”.- Hijo de Luisa Fernanda y Daniel, empezó a marcar su propia ruta desde los 4 años de edad cuando comenzó a dar muestras de las destrezas de que era capaz de hacer en las pistas, y fue así como logró alcanzar el 3° y 2° puestos en competencias en Antioquia, como un legado de su padre, quien sufrió un accidente y no pudo seguir en el deporte, el mismo que heredó su hijo desde una Navidad cuando el Niño Dios se le apareció con una bicicleta como traído en el amanecer del 25.- Ese fue el comienzo de su carrera.-

A pesar de que en Apartadó, su tierra natal, no hay un escenario para la práctica de esa disciplina, el pequeño Maximiliano ha participado en competencias en Armenia, Medellín, Bogotá, Girardota, Ubaté, Envigado y en la misma pista en donde la gran Mariana Pajón Londoño estampó su firma para siempre: en el barrio Belén de la capital antioqueña.- Algo que significa mucho para su familia, es que el novel deportista es un destacado estudiante de la Institución Educativa Uniban en esa cabecera, al punto que mereció un diploma a la excelencia, pese a su personalidad de introvertido, serio y muy disciplinado.- A veces lo ven en los campos donde pastan las reses de la ganadería familiar, pero esa actividad no le llamó la atención, pero menos el fútbol, un deporte que lleva en la sangre su abuelo y bisabuelo, ambos destacados jugadores que dejaron un legado en el municipio de El Bagre, razón por la cual el abuelo dijo que ya se echó al dolor y que lo apoya en lo que hace en la actualidad.-

Volvamos a las reacciones de la prensa especializada cuando dijo lo siguiente: “Este joven talento no solo ha dejado en alto el nombre de su institución educativa, sino también el de toda la región.- Maximiliano, estudiante de Primero A, se convirtió en el primer deportista de Urabá en participar en este reconocido evento internacional, marcando un hito en la historia del deporte local.- La familia Castrillón Zapata y toda la comunidad celebran con orgullo este logro, fruto del esfuerzo, la disciplina y el apoyo incondicional de su entorno familiar, y se convierte en un ejemplo de que los sueños se pueden alcanzar con dedicación y pasión, inspirando a otros niños a seguir sus pasos en el deporte y en la vida”.-

Desde ya su abuelo, Albeiro Zapata Puerta, anunció una visita a El Bagre con una sorpresa, aunque ya ha ido en otras ocasiones, pueblo que siente como su segunda casa.- Será bienvenido, Campeón.-