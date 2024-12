Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. El escándalo del ministro de Hacienda es de dimensiones gigantescas, vergonzoso. Comprar a los senadores de la comisión respectiva encargada aprobar el préstamo fue un hecho absolutamente evidente. Finalmente Petro le solicitó la renuncia pero lo sostuvo mucho rato. La gran pregunta que hay que hacer. Y si es que Petro no tiene nada que ver con el asunto y el ministro motu propio decidió sobornar a los senadores.

Esto es un colapso del Estado A Petro no le va a pasar nada nada. Lo que hay que estar diciendo es lo siguiente: en la encuesta Invamer que son las que siempre hace Caracol, Petro con el 35 de aprobación, eso es alto. Petro tiene un consolidado que de ahí no baja y el 35 al 51, son16 puntos. Yo, Gilberto Tobón lo he advertido. Petro no está totalmente derrumbado ¡ojo!, esto es un estado burocrático, las elecciones van a estar difíciles. Petro está en el poder, Petro no es izquierda. Petro administra el estado como lo administra cualquier derechista, Iván Duque, Santos, cualquiera de ellos dando mermelada, corrompiendo el Senado. corrompiendo las Cortes. ¡Ojo!

..Publicidad..

Petro es absolutamente cínico, es su personalidad. Entonces, la batalla que se sigue para tratar de limpiar el país es ardua y difícil, pero lo primero que hay que decir: señor Petro usted no es de izquierda, usted actúa y administra el país como lo hacen los derechistas, con corrupción.