Benedetti, el hijo pródigo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO, Puntos de vista. Benedetti como el hijo pródigo regresó al hogar y fue recibido por Petro como asesor de la Presidencia un conato de rebelión que fue como una protesta inane encabezada por Gustavo Bolívar y por otros tres o cuatro personajes del Pacto Histórico. No llegó a nada y no podía llegar a nada. El rifi-rafe terminó en que Benedetti se queda.

El punto es este: Benedeti y Petro, como dicen en la costa, son compinchados, o sea, son socios de pilatunas. ¿Cuáles? Benedetti ha enunciado algunas, que consiguió 15.000 millones de pesos de un contratista de Barranquilla, el escándalo causado con lo con el robo de la Sarabia del maletín que no se supo nunca cuánta plata había. La Sarabia salió premiada de ese escándalo donde prácticamente maltrataron psicológicamente a la empleada del servicio, la plata se la robaron. Todo oscuro, todo oscuro.

..Publicidad..

Benepetti es un hombre muy inteligente muy rápido pero muy controlable y Petro más controlado pero también bastante lleno de mañas porque el país lo sabe desde que fue alcalde. Entonces el país no tiene tono moral ninguno.

...Publicidad...

Otro hecho gravísimo promovido por Petro y su ministro de Defensa son las manifestaciones y los bloqueos permanentes a las carreteras que ya han causado billones de pesos en pérdidas. Petro promueve sistemáticamente el desorden, él no es el gran demócrata y quiere crear una situación para afectar profundamente las próximas elecciones- Ya está que se corona la Corte Constitucional y cuando tenga cinco puede hacer las atrocidades que quiera.

....Publicidad....

No veo a Petro perdido. Un 35 % de favorabilidad que tiene fácilmente la convierte nuevamente en un 50 % y da la batalla Así que no nos digamos más mentiras, yo veo que el fenómeno del petrismo en lugar de estar arrinconado está arrinconando al país. Si no se eh ponen las pilas, esa reforma a la autonomía y a la a la participación de los recursos del Estado nacional en las regiones no hay plata con qué pagarla y el país ya tiene que estar haciendo recortes de 30 40 y 50 billones. Vamos para el default y ahí sí apaga y vámonos. A Petro no le importa nada ni se asusta con nada. Es el cinismo total.