- Así recupera la Contraloría 10 centros infantiles que el exgobernador Gossaín dejó perder en Bolívar

El exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín celebró públicamente, en noviembre del 2015, la que sería una de las obras para la niñez de la costa: la construcción de 22 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en varios municipios. El dinero para financiar el proyecto alcanzó los $ 64.499.550.420,25 y provendría en un primer momento del gobernador de Bolívar. El dinero para el proyecto provendría del Sistema General de Regalías y se proponía beneficiar a más de 5940 niños de la región.

Estos Centros estarían localizados en Magangué, San Estanislao, Arjona, Villanueva, Arroyo Hondo, Carmen de Bolívar, Córdoba, San Juan de Nepomuceno, Santa Rosa de Lima, Altos del Rosario, El Peñon, Norosí, Hatillo de Loba, Barranco de Loba, Regidor, Cantagallo, Morales, Rio Viejo, Santa Rosa del Sur, Simiti y San Pablo. Municipios pobres con urgencias que ameritaban soluciones como éstas para los niños.

Gossaín procedió a contratar las construcciones. La escogida fue la Unión Temporal Avanza la Niñez, Consorcio CDI Bolívar Avanza y la Unión Temporal CDI'S Bolívar Ganador UT. Cada uno con su respectiva interventora. El valor de los contratos para la construcción de los centros alcanzó los $ 43. 889.687.261,25.

Además del levantamiento de la infraestructura se asignó a la empresa Key Market el suministro de elementos para la adecuación de los 22 CDI en los municipios de Bolívar. Meses después las construcciones resultaron con problemas.

Empiezan los contratistas a fallar y el sueño de los niños a marchitarse

El primer centro que se frustró fue el de Carmen de Bolívar para cuya obra hacia sido contratada la Unión Temporal Avanza la Niñez. Se declaró la caducidad del Contrato No-SI-C-1675-2016 por incumplimiento del municipio de Carmen de Bolívar que no entregó el lote. El alcalde en 2022 de Carmen de Bolívar era Carlos Torres Cohen del partido Centro Democrático. En la resolución del Departamento de Bolívar No 3452 del 21 de diciembre de 2022 estableció que el municipio no cumplió con lo prometido y por tanto se eximió de responsabilidad al contratista, quedando sin ejecutar $27.200.935.772

Otros 12 centros que se quedaron también en veremos

Los casos anteriores no fueron los únicos que se frustraron. Los Centros de Desarrollo Infantil de Altos del Rosario, El Peñon, Norosí, Hatillo de Loba, Barranco de Loba y Regidor quedaron también el aire. La interventoría Consorcio Inter Bolívar CDI 2016 que debía supervisar el contrato de obra No SI-C-2934-2015 explicó en el informe final del 14 de abril de 2021 que las obras habían quedado en un 51% y una ejecución financiera del 33,61%.

Un avance insuficiente si se tiene en cuenta los recursos girados por la gobernación en cabeza de Gossain en la Resolución No 443 del 15 de julio de 2021. Por el faltante se pidió la reintegración del dinero, un total de $ 6.964.299.964,58

Algo parecido ocurrió con los centros para los niños en Cantagallo, Morales, Rio Viejo, Santa Rosa del Sur, Simiti y San Pablo en el sur de Bolívar, una zona que ha enfrentado una dura violencia durante décadas. Las obras son vitales para cambiar la situación.

El contrato de obra No SI-C-2933-2015 no se cumplió. La interventora Consorcio Inter CDI Bolívar describió el avance de la construcción en 53,10% y el porcentaje de ejecución financiera del 58,29%. Con esa información la gobernación decretó un acto de liquidación bilateral del contrato. Así fueron quedando en el aire los 12 Centros de desarrollo infantil.

La llegada de la Contraloría

La Contraloría hizo su trabajo de identificación de hallazgos y procesos de responsabilidad fiscal a contratistas y servidores públicos; pero no quería quedarse solo allí sino buscar salvar las obras. Con llegada del contralor Carlos Hernán Rodríguez y el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga se utilizó la Estrategia Compromiso por Colombia con la que se buscaba salvar la mayor cantidad de obras. En este caso se trataba de pensar en los niños y se propusieron buscar el camino para que los Centros se volvieran una realidad.

Mediante la estrategia Compromiso por Colombia de la Contraloría se materializo el CDI de Fonseca. La estrategia del ente de control consiste facilitar la ejecución de proyectos de interés nacional, regional o local. El programa busca sacar adelante obras y evitar el desarrollo de elefantes blancos, es decir, una obra a medias sin ninguna utilidad para la sociedad. Con el apoyo de la comunidad, los veedores, la Contraloría y la constructora se busca rescatar obras inconclusas.

En el caso del CDI de Bolívar las mesas de trabajo de la contralora provincial Martha Reyes Lleran, la Unión Temporal Avanza La Niñez, el constructor y el veedor de Arjona Osvaldo Moreno lograron materializar el edificio. La infraestructura terminó valiendo unos $ 3.813.104.962, unos 320 niños se beneficiaron, sin olvidar la espera de seis años, dos meses y doce días.

Después de mediar con los distintos actores la Contraloría busca salvar 9 centros de Desarrollo infantil. Un ejemplo importante del esfuerzo es CDI Esperanza en Bolívar que tuvo un retraso de seis años, dos meses y 12 días. La institución educativa es parte del programa Compromiso por Colombia, uno de los programas impulsados por Carlos Mario Zuluaga Pardo, cuando fue el Vicecontralor en funciones.

