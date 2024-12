Orejas y bigotes: la escuela canina más divertida y efectiva de Bogotá

Por: Alexander Triana Yanquén |

diciembre 11, 2024

Ultimamente se hacen más visibles las compañías o espacios Pet Friendly en Colombia, uno de dichos escenarios se encuentra en el Centro Comercial Tintal Plaza, en donde funciona la escuela de entrenamiento: ‘Club de Amigos Orejas y Bigotes’, el cual se ha convertido en un espacio ideal para compartir y aprender con su mascota.

«El Club de Amigos, Orejas y Bigotes es un espacio único creado para todas aquellas personas que desean mejorar su relación y la calidad de vida de sus mascotas. En nuestro club, cada dueño y su peludito encuentran la oportunidad de construir un lazo más fuerte y saludable mediante clases especializadas de adiestramiento canino», explica Alejandra Garcia Polo, coordinadora de servicio al cliente. Agrega que a través de estas sesiones, se enseñan técnicas efectivas para manejar la ansiedad y el estrés de todos los perritos, abordando comportamientos y necesidades propias de cada mascota para contribuir a su bienestar.

La data reciente de la escuela revela que más de 300 personas han experimentado los beneficios de pertenecer al club, transformando sus vidas y la de sus mascotas. Hasta el momento se reportan 13 promociones de peluditos y sus dueños que, al finalizar las clases, han alcanzado las metas propuestas para fortalecer el lazo entre ambos.

«A través de cada una de estas promociones, los participantes han aprendido a reconocer y atender las emociones de sus mascotas, desarrollando empatía y entendimiento mutuo, lo cual es esencial para una convivencia armoniosa y feliz», destaca García.

La escuela ‘Orejas y Bigotes’ cuenta con la orientación de un profesor altamente calificado en comportamiento animal, quien no solo guía cada lección con profesionalismo, sino que también fomenta un ambiente positivo y seguro donde tanto los dueños como sus mascotas se sienten en confianza.

Enfatiza García que: «el aprendizaje debe ser accesible y enriquecedor, y que cada participante merece un espacio donde pueda explorar y practicar el conocimiento necesario para mejorar su convivencia diaria con su mascota. Nos esforzamos en que todas las personas se sientan cómodas, comprendidas y motivadas a superar los desafíos que cada peludito pueda presentar».

¿Cómo funciona el Club Amigos, Orejas y Bigotes?

El Club de Amigos Orejas y Bigotes está pensado como una comunidad de apoyo y crecimiento constante, donde cada miembro es parte de una gran familia que comparte un objetivo común: mejorar la calidad de vida de sus peluditos. Esta comunidad no solo se enriquece con los conocimientos técnicos del equipo, sino también con el intercambio de experiencias y consejos entre los propios participantes, creando un ambiente de solidaridad y aprendizaje colaborativo.

Cada miembro no sólo adquiere conocimientos sobre cómo cuidar y adiestrar a su perro, sino que también encuentra un lugar donde compartir vivencias, resolver dudas y construir relaciones basadas en el respeto y el cariño por los animales.

La escuela de adiestramiento canino funciona todos los sábados en las instalaciones del Centro Comercial, comenta la ejecutiva que se manejan diferentes horarios: «9:00 am - razas pequeñas, 10:00 am - razas medianas y 11:00 am - razas grandes».

Además, cuenta con escenarios diseñados para que los asistentes puedan contar con lugares relajantes y estimulantes en la ‘Zona de Bienestar’, ubicada en el tercer piso, en donde se encuentra un moderno gimnasio, una cancha de mini fútbol, un parque de diversiones para los niños y una zona agility especial para tu mascota.

Los logros alcanzados van más allá de un simple aprendizaje; cada uno ha llevado consigo herramientas valiosas que hacen la diferencia en el día a día y, sobre todo, han fortalecido el vínculo afectivo con sus peluditos.

«Para todos aquellos que deseen unirse al Club de Amigos Orejas y Bigotes y ser parte de esta experiencia, la inscripción está abierta y disponible en diferentes opciones para facilitar el acceso. Se pueden registrar a través de la página web (www.tintalplaza.com), allí encontrarán toda la información necesaria. También pueden acercarse a los puntos de información ubicados en el primer y segundo piso del centro comercial, quienes ayudarán a quienes estén interesados e informarán todos los detalles sobre las próximas sesiones y actividades», finaliza García.